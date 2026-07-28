Грозу, ливень и град ожидают в Ярославской области

Метеорологи предупредили о грозе с ливнями, градом и сильным дождем в Ярославле и ряде районов области. Об этом сообщил канал «РСЧС Ярославская область» в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Шквалистый ветер порывами 12-17 м/с ожидается с 06:00 29 июля по 18:00 30 июля. В этот период гражданам рекомендовано избегать открытой местности и водоемов, а также не использовать электроприборы и мобильные телефоны.

Службы экстренного реагирования готовы к оказанию помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций по единому номеру 112.