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Грозу, ливень и град ожидают в Ярославской области

Метеорологи предупредили о грозе с ливнями, градом и сильным дождем в Ярославле и ряде районов области. Об этом сообщил канал «РСЧС Ярославская область» в «Максе».

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Шквалистый ветер порывами 12-17 м/с ожидается с 06:00 29 июля по 18:00 30 июля. В этот период гражданам рекомендовано избегать открытой местности и водоемов, а также не использовать электроприборы и мобильные телефоны.

Службы экстренного реагирования готовы к оказанию помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций по единому номеру 112.

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