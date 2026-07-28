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Дагестанское следствие осудили в Москве

Бывший замглавы МВД республики получил 15 лет колонии за коррупцию

Суд в Москве вынес приговор по уголовному делу бывшего замминистра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова, его заместителя Далгата Абдулгапурова, а также еще пяти фигурантов. Им вменяли в вину получение взяток от коммерсантов за нужные последним процессуальные решения и другие должностные преступления. Господа Исмаилов и Абдулгапуров получили 15 и 12 лет колонии соответственно, остальным фигурантам назначено от 7 до 9 лет.

Бывший замминистра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов получил 15 лет по делу о должностных преступлениях

Бывший замминистра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов получил 15 лет по делу о должностных преступлениях

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Бывший замминистра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов получил 15 лет по делу о должностных преступлениях

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Перовский райсуд столицы 28 июля огласил приговор Руфату Исмаилову и Далгату Абдулгапурову, а также еще пяти фигурантам, среди которых бывшие следователи следственного управления МВД по Дагестану и местные коммерсанты.

В зависимости от роли в совершенных преступлениях следователи СКР инкриминировали им получение крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), дачу взяток (ст. 291 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ). Материалы дела заняли 214 томов.

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено ГСУ СКР 2 ноября 2023 года по итогам проведенных местным УФСБ оперативно-разыскных мероприятий. 7 ноября того же года Руфат Исмаилов и Далгат Абдулгапуров были задержаны в Махачкале. Их доставили в Москву, где Басманный суд отправил их под стражу. Затем такую же меру пресечения избрали и другим фигурантам.

Как уже рассказывал “Ъ”, в уголовном деле три эпизода.

В конце августа 2022 года фигуранты, по данным ГСУ СКР, получили 300 тыс. руб. за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства жилого дома в Махачкале.

В конце октября того же года им прямо в здании местного МВД передали 1 млн руб.— «за принятие положительного процессуального решения по делу о хищении 30 млн руб., выделенных в качестве материнского капитала».

Третий эпизод касался возбуждения уголовного дела об особо крупном мошенничестве в отношении местного предпринимателя Фролова, которому господин Исмаилов вместе со своим замом Абдулгапуровым передал 100 млн руб. для приобретения оборудования для майнинга криптовалюты. Господин Фролов, однако, своих обязательств не выполнил и деньги не вернул, что и послужило основанием для его привлечения к уголовной ответственности за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После получения от предпринимателя требуемых 100 млн руб. уголовное дело переквалифицировали на более мягкую статью, и он отделался штрафом.

Господа Исмаилов и Абдулгапуров свою вину и в ходе следствия, и в ходе судебного процесса категорически отрицали. Они утверждали, что стали жертвами оговора со стороны недобросовестных предпринимателей. Остальные фигуранты вину признавали, по крайней мере частично.

В результате суд признал всех фигурантов виновными.

Руфат Исмаилов и Далгат Абдулгапуров получили по 15 и 12 лет колонии строгого режима со штрафами в размере 51 млн и 50,5 млн руб., также суд запретил им занимать должности на госслужбе на 10 и 9 лет соответственно. Обоих лишили звания полковника. Остальные фигуранты получили сроки от семи до девяти лет колонии.

Ранее по антикоррупционному иску Генпрокуратуры Дорогомиловский суд обратил в доход государства активы Руфата Исмаилова и его родственников, оцениваемые более чем в 500 млн руб. У них были изъяты земельные участки в Дагестане площадью 1,2 тыс., 1,07 тыс., 2,1 тыс., 298 и 396 кв. м, а также здания площадью 2,5 тыс., 1,7 тыс. и 163 кв. м. Квартира в Москве на проспекте Вернадского. Автомобили BMW, Mercedes, Land Rover Sport, Geely и Changan. Также конфискованы наличные деньги на некрупные суммы и ювелирные изделия из серебра — кувшины, подносы и даже конфетница, дорогие часы марок Cartier, Omega, Platinum.

Ефим Брянцев

Фотогалерея

Высокопоставленные лица СКФО, попавшие в центр коррупционных скандалов

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Суд по иску прокуратуры Ставропольского края конфисковал у бывшего замглавы администрации Ставрополя Дениса Кравченко имущество на 20 млн руб., приобретенное им в период муниципальной службы. Подтвердить траты справками о доходах Кравченко не смог. У него забрали три квартиры, три иномарки, гараж и машино-место.

Фото: Нотариальная палата Ставропольского края

В Черкесске начался суд над экс-руководителем управления федеральной почтовой связи Ингушетии Магомедом-Баширом Калиматовым, братом главы Ингушетии. Его обвиняют в организации преступной группы, похитившей из республиканского отделения Пенсионного фонда РФ около 370 млн руб. На скамье подсудимых также три руководителя районных почтамптов, через которые обналичивались деньги

В Черкесске начался суд над экс-руководителем управления федеральной почтовой связи Ингушетии Магомедом-Баширом Калиматовым, братом главы Ингушетии. Его обвиняют в организации преступной группы, похитившей из республиканского отделения Пенсионного фонда РФ около 370 млн руб. На скамье подсудимых также три руководителя районных почтамптов, через которые обналичивались деньги

Фото: Пресс-служба главы республики Ингушетия

Генпрокуратура подала иск в Дорогомиловский районный суд Москвы в отношении экс-замминистра МВД Дагестана Руфата Исмаилова. Она требует обратить в доход государства имущество на 533,6 млн руб., которое, согласно позиции прокуратуры, Руфат Исмаилов накопил незаконно. Бывший полицейский находится в СИЗО по обвинению во взятках в особо крупном размере.

Генпрокуратура подала иск в Дорогомиловский районный суд Москвы в отношении экс-замминистра МВД Дагестана Руфата Исмаилова. Она требует обратить в доход государства имущество на 533,6 млн руб., которое, согласно позиции прокуратуры, Руфат Исмаилов накопил незаконно. Бывший полицейский находится в СИЗО по обвинению во взятках в особо крупном размере.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Суд арестовал имущество экс-главы МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина, обвиняемого во взятке. По версии следствия, полученные преступным путем деньги распределялись среди родственников и доверенных лиц генерала. Под обеспечительные меры попали банковские счета, несколько жилых помещений, земельный участок и машина Chery

Суд арестовал имущество экс-главы МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина, обвиняемого во взятке. По версии следствия, полученные преступным путем деньги распределялись среди родственников и доверенных лиц генерала. Под обеспечительные меры попали банковские счета, несколько жилых помещений, земельный участок и машина Chery

Фото: МЧС РФ

Суд Ставрополя отправил под стражу первого замминистра культуры Ставропольского края, проходящую по делу о мошенничестве при организации Всероссийского фестиваля молодежи «На высоте». Галину Павлову заподозрили в сговоре с помощником губернатора и представителями бизнеса, приведшем к завышению цены госконтракта на 19 млн руб.

Суд Ставрополя отправил под стражу первого замминистра культуры Ставропольского края, проходящую по делу о мошенничестве при организации Всероссийского фестиваля молодежи «На высоте». Галину Павлову заподозрили в сговоре с помощником губернатора и представителями бизнеса, приведшем к завышению цены госконтракта на 19 млн руб.

Фото: сайт министерства культуры Ставропольского края

Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить уголовное дело против заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова. По версии следствия, он получил 500 тыс. руб. за содействие взяткодателю в вынесении решения по гражданскому делу в апелляционной инстанции. После снятия иммунитета Хрипунова отправили в СИЗО

Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить уголовное дело против заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова. По версии следствия, он получил 500 тыс. руб. за содействие взяткодателю в вынесении решения по гражданскому делу в апелляционной инстанции. После снятия иммунитета Хрипунова отправили в СИЗО

Фото: судьироссии.рф

Ессентукский суд арестовал начальника управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) по Северному Кавказу Сергея Разживина. По версии следствия, ФАДН почти два года арендовало по завышенной стоимости помещения, оформленные на знакомую чиновника. При обыске у него и его сообщницы нашли имущество на 100 млн руб.

Ессентукский суд арестовал начальника управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) по Северному Кавказу Сергея Разживина. По версии следствия, ФАДН почти два года арендовало по завышенной стоимости помещения, оформленные на знакомую чиновника. При обыске у него и его сообщницы нашли имущество на 100 млн руб.

Фото: ФАДН России

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, получил 10 лет колонии и штраф в размере 120 млн руб. по делу о даче взятки. Арашуков пытался передать сотруднику колонии «Черный дельфин» 6 млн руб., чтобы создать себе привилегированные условия содержания.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, получил 10 лет колонии и штраф в размере 120 млн руб. по делу о даче взятки. Арашуков пытался передать сотруднику колонии «Черный дельфин» 6 млн руб., чтобы создать себе привилегированные условия содержания.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Суд по иску прокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего руководителя филиала Южного федерального университета в Карачаево-Черкесии общей стоимостью свыше 30 млн руб. У Абубакира Тамбиева и его жены конфисковали две квартиры и гараж в Москве, а также пять земельных участков на территории республики. Доказательств приобретения этой недвижимости на законные доходы представить они не смогли

Суд по иску прокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего руководителя филиала Южного федерального университета в Карачаево-Черкесии общей стоимостью свыше 30 млн руб. У Абубакира Тамбиева и его жены конфисковали две квартиры и гараж в Москве, а также пять земельных участков на территории республики. Доказательств приобретения этой недвижимости на законные доходы представить они не смогли

Фото: сайт УФНС России по КЧР

Судебные приставы по требованию Генпрокуратуры наложили обеспечительный арест на имущество бывшего депутата Госдумы от «Единой России» из Дагестана Ризвангаджи Исаева и членов его семьи. Общая стоимость активов превысила 10 млрд руб. Речь, в частности, идет о долях семьи в Газтрансбанке (свыше 90%), компаниях «Центр-отель» (95%), «Южный ресурс» (100%) и других. По версии надзорного ведомства, став депутатом, Исаев не прекратил занятие бизнесом, а использовал влияние для незаконного обогащения себя и своих родственников.

Судебные приставы по требованию Генпрокуратуры наложили обеспечительный арест на имущество бывшего депутата Госдумы от «Единой России» из Дагестана Ризвангаджи Исаева и членов его семьи. Общая стоимость активов превысила 10 млрд руб. Речь, в частности, идет о долях семьи в Газтрансбанке (свыше 90%), компаниях «Центр-отель» (95%), «Южный ресурс» (100%) и других. По версии надзорного ведомства, став депутатом, Исаев не прекратил занятие бизнесом, а использовал влияние для незаконного обогащения себя и своих родственников.

Суд в Ставрополе арестовал первого замглавы Пятигорска Светлану Марченко по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновница внесла фиктивные сведения в протокол подведения итогов аукциона и обеспечила победу ООО «Айди партнер» в тендере на реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновке. Компании в рамках муниципального контракта перечислили более 117 млн руб., которые были похищены.

Суд в Ставрополе арестовал первого замглавы Пятигорска Светлану Марченко по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновница внесла фиктивные сведения в протокол подведения итогов аукциона и обеспечила победу ООО «Айди партнер» в тендере на реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновке. Компании в рамках муниципального контракта перечислили более 117 млн руб., которые были похищены.

Фото: Пресс-служба администрации Пятигорска

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Суд по иску прокуратуры Ставропольского края конфисковал у бывшего замглавы администрации Ставрополя Дениса Кравченко имущество на 20 млн руб., приобретенное им в период муниципальной службы. Подтвердить траты справками о доходах Кравченко не смог. У него забрали три квартиры, три иномарки, гараж и машино-место.

Фото: Нотариальная палата Ставропольского края

В Черкесске начался суд над экс-руководителем управления федеральной почтовой связи Ингушетии Магомедом-Баширом Калиматовым, братом главы Ингушетии. Его обвиняют в организации преступной группы, похитившей из республиканского отделения Пенсионного фонда РФ около 370 млн руб. На скамье подсудимых также три руководителя районных почтамптов, через которые обналичивались деньги

Фото: Пресс-служба главы республики Ингушетия

Генпрокуратура подала иск в Дорогомиловский районный суд Москвы в отношении экс-замминистра МВД Дагестана Руфата Исмаилова. Она требует обратить в доход государства имущество на 533,6 млн руб., которое, согласно позиции прокуратуры, Руфат Исмаилов накопил незаконно. Бывший полицейский находится в СИЗО по обвинению во взятках в особо крупном размере.

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Суд арестовал имущество экс-главы МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина, обвиняемого во взятке. По версии следствия, полученные преступным путем деньги распределялись среди родственников и доверенных лиц генерала. Под обеспечительные меры попали банковские счета, несколько жилых помещений, земельный участок и машина Chery

Фото: МЧС РФ

Суд Ставрополя отправил под стражу первого замминистра культуры Ставропольского края, проходящую по делу о мошенничестве при организации Всероссийского фестиваля молодежи «На высоте». Галину Павлову заподозрили в сговоре с помощником губернатора и представителями бизнеса, приведшем к завышению цены госконтракта на 19 млн руб.

Фото: сайт министерства культуры Ставропольского края

Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить уголовное дело против заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова. По версии следствия, он получил 500 тыс. руб. за содействие взяткодателю в вынесении решения по гражданскому делу в апелляционной инстанции. После снятия иммунитета Хрипунова отправили в СИЗО

Фото: судьироссии.рф

Ессентукский суд арестовал начальника управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) по Северному Кавказу Сергея Разживина. По версии следствия, ФАДН почти два года арендовало по завышенной стоимости помещения, оформленные на знакомую чиновника. При обыске у него и его сообщницы нашли имущество на 100 млн руб.

Фото: ФАДН России

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, получил 10 лет колонии и штраф в размере 120 млн руб. по делу о даче взятки. Арашуков пытался передать сотруднику колонии «Черный дельфин» 6 млн руб., чтобы создать себе привилегированные условия содержания.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Суд по иску прокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего руководителя филиала Южного федерального университета в Карачаево-Черкесии общей стоимостью свыше 30 млн руб. У Абубакира Тамбиева и его жены конфисковали две квартиры и гараж в Москве, а также пять земельных участков на территории республики. Доказательств приобретения этой недвижимости на законные доходы представить они не смогли

Фото: сайт УФНС России по КЧР

Судебные приставы по требованию Генпрокуратуры наложили обеспечительный арест на имущество бывшего депутата Госдумы от «Единой России» из Дагестана Ризвангаджи Исаева и членов его семьи. Общая стоимость активов превысила 10 млрд руб. Речь, в частности, идет о долях семьи в Газтрансбанке (свыше 90%), компаниях «Центр-отель» (95%), «Южный ресурс» (100%) и других. По версии надзорного ведомства, став депутатом, Исаев не прекратил занятие бизнесом, а использовал влияние для незаконного обогащения себя и своих родственников.

Суд в Ставрополе арестовал первого замглавы Пятигорска Светлану Марченко по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновница внесла фиктивные сведения в протокол подведения итогов аукциона и обеспечила победу ООО «Айди партнер» в тендере на реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновке. Компании в рамках муниципального контракта перечислили более 117 млн руб., которые были похищены.

Фото: Пресс-служба администрации Пятигорска

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  • Газета «Коммерсантъ» №135 от 29.07.2026, стр. 3

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