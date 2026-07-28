Дагестанское следствие осудили в Москве

Суд в Москве вынес приговор по уголовному делу бывшего замминистра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова, его заместителя Далгата Абдулгапурова, а также еще пяти фигурантов. Им вменяли в вину получение взяток от коммерсантов за нужные последним процессуальные решения и другие должностные преступления. Господа Исмаилов и Абдулгапуров получили 15 и 12 лет колонии соответственно, остальным фигурантам назначено от 7 до 9 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замминистра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов получил 15 лет по делу о должностных преступлениях

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Бывший замминистра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов получил 15 лет по делу о должностных преступлениях

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Перовский райсуд столицы 28 июля огласил приговор Руфату Исмаилову и Далгату Абдулгапурову, а также еще пяти фигурантам, среди которых бывшие следователи следственного управления МВД по Дагестану и местные коммерсанты.

В зависимости от роли в совершенных преступлениях следователи СКР инкриминировали им получение крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), дачу взяток (ст. 291 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ). Материалы дела заняли 214 томов.

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено ГСУ СКР 2 ноября 2023 года по итогам проведенных местным УФСБ оперативно-разыскных мероприятий. 7 ноября того же года Руфат Исмаилов и Далгат Абдулгапуров были задержаны в Махачкале. Их доставили в Москву, где Басманный суд отправил их под стражу. Затем такую же меру пресечения избрали и другим фигурантам.

Как уже рассказывал “Ъ”, в уголовном деле три эпизода.

В конце августа 2022 года фигуранты, по данным ГСУ СКР, получили 300 тыс. руб. за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства жилого дома в Махачкале.

В конце октября того же года им прямо в здании местного МВД передали 1 млн руб.— «за принятие положительного процессуального решения по делу о хищении 30 млн руб., выделенных в качестве материнского капитала».

Третий эпизод касался возбуждения уголовного дела об особо крупном мошенничестве в отношении местного предпринимателя Фролова, которому господин Исмаилов вместе со своим замом Абдулгапуровым передал 100 млн руб. для приобретения оборудования для майнинга криптовалюты. Господин Фролов, однако, своих обязательств не выполнил и деньги не вернул, что и послужило основанием для его привлечения к уголовной ответственности за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После получения от предпринимателя требуемых 100 млн руб. уголовное дело переквалифицировали на более мягкую статью, и он отделался штрафом.

Господа Исмаилов и Абдулгапуров свою вину и в ходе следствия, и в ходе судебного процесса категорически отрицали. Они утверждали, что стали жертвами оговора со стороны недобросовестных предпринимателей. Остальные фигуранты вину признавали, по крайней мере частично.

В результате суд признал всех фигурантов виновными.

Руфат Исмаилов и Далгат Абдулгапуров получили по 15 и 12 лет колонии строгого режима со штрафами в размере 51 млн и 50,5 млн руб., также суд запретил им занимать должности на госслужбе на 10 и 9 лет соответственно. Обоих лишили звания полковника. Остальные фигуранты получили сроки от семи до девяти лет колонии.

Ранее по антикоррупционному иску Генпрокуратуры Дорогомиловский суд обратил в доход государства активы Руфата Исмаилова и его родственников, оцениваемые более чем в 500 млн руб. У них были изъяты земельные участки в Дагестане площадью 1,2 тыс., 1,07 тыс., 2,1 тыс., 298 и 396 кв. м, а также здания площадью 2,5 тыс., 1,7 тыс. и 163 кв. м. Квартира в Москве на проспекте Вернадского. Автомобили BMW, Mercedes, Land Rover Sport, Geely и Changan. Также конфискованы наличные деньги на некрупные суммы и ювелирные изделия из серебра — кувшины, подносы и даже конфетница, дорогие часы марок Cartier, Omega, Platinum.

Ефим Брянцев