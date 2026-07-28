Суд снял с выборов кандидата в ЗакС из-за видео с зажигательной песней

Санкт-Петербургский городской суд 28 июля удовлетворил иск об отмене регистрации главы МО Северный Юрия Куликова в качестве кандидата в депутаты Заксобрания по 6-му одномандатному округу, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из суда. На выборы муниципал шел от партии «Новые люди». Снятия господина Куликова с выборов добивался его оппонент, действующий депутат ЗакСа с многолетним опытом Михаил Амосов, выдвинутый партией «Зеленые».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 14 июля господин Куликов опубликовал ролик о своей регистрации в качестве кандидата

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ 14 июля господин Куликов опубликовал ролик о своей регистрации в качестве кандидата

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Основанием для иска стала видеозапись в социальных сетях муниципала. 14 июля господин Куликов опубликовал ролик о своей регистрации в качестве кандидата. На кадрах кандидат Куликов под музыку шагает по территории округа, а затем получает документы зарегистрированного участника выборов. Депутат Амосов указал в иске, что муниципал не указал автора мелодии и, как он считает, нарушил интеллектуальные права. Согласно действующему законодательству, такое нарушение может стать основанием для снятия с выборов.

Господин Куликов в суде заявил, что ролик создали в специальном сервисе CapCut, в котором пользователь может использовать всю лицензированную музыку, в том числе спорный трек void. Кто именно является автором композиции, стороны в суде до конца не выяснили. Господин Амосов в иске указывал исполнителя isq, а кандидат Куликов ссылался на некоего автора с иероглифами в названии. Представители истца (сам депутат Амосов в суд не явился) в ходе процесса долго пытались выяснить правила сервиса и порядок предоставления права на использование музыки из бесплатной библиотеки.

Отдельно стороны поспорили о жанре ролика. Истец Амосов считает, что запись носит агитационный характер, а его представители заявляли, что музыкальное сопровождение в ролике «яркое и зажигательное». Кандидат Куликов уверен, что видео информационное. Представитель прокуратуры пост муниципала счел агитацией. Господин Куликов в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» заявил, что намерен оспорить решение суда.

Иск господина Амосова стал первым судебным разбирательством в преддверии сентябрьских выборов в Санкт-Петербурге. Подробнее – в материале «Ъ» «Кандидат не угадал мелодию».

Константин Леньков