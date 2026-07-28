В Тамбовской области ищут подрядчиков для вывоза мусора за 3,5 млрд рублей

Региональный оператор АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) объявил электронные аукционы для поиска подрядчика по транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО). Сумма начальных цен пяти договоров составляет 3,5 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документации, вывозить ТКО необходимо с 1 сентября 2026 года по 30 июля 2028-го. Источник финансирования — собственные средства регионального оператора.

В рамках договора стоимостью 865 млн руб. предстоит транспортировать твердые коммунальные отходы примерным объемом 696,6 тыс. куб. м за все время исполнения соглашения. Зона обслуживания включает Гавриловский, Инжавинский, Кирсановский, Мучкапский, Рассказовский, Уметский округа, а также города Кирсанов и Рассказово. Прогнозируемое расстояние от мест накопления до полигона — 3,7 тыс. км.

По условиям договора на 810,5 млн руб. подрядчик должен перевозить 595,2 тыс. куб. м мусора из Тамбовского, Бондарского, Сампурского, Знаменского и Пичаевского округов и Котовска до полигона на расстоянии 3,2 тыс. км.

Договор на 683,3 млн руб. предполагает вывоз отходов в Мордовском и Петровском округах, а также в Мичуринске. Планируемый объем транспортировки составляет 651,9 тыс. куб. м. Расстояние до полигона — 1,5 тыс. км.

Четвертый лот на 562,4 млн руб. предусматривает транспортировку 404 тыс. куб. м ТКО из Жердевского, Ржаксинского, Токаревского и Уваровского округов, а также из города Уварово. Подрядчику предстоит преодолеть 2,9 тыс. км до места накопления мусора.

Соглашение с начальной ценой 479,8 млн требует от подрядчика вывезти ТКО из Мичуринского, Никифоровского, Первомайского и Староюрьевского округов. Предполагаемый объем составит 330,7 тыс. куб. м, полигон расположен в 2,8 тыс. км.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 13 августа, подведение итогов состоится 17-го.

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в апреле 2005 года в Тамбове. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. До июля 2021 года предприятие находилось в собственности регионального министерства имущественных отношений и госзаказа. Генеральный директор — Андрей Ляшко. Учредители не указаны. Выручка ТСК за 2025 год составляет 5 млрд руб., убыток — 755 млн руб.

В середине июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что контроль над 100% акций ТСК региональное правительство может получить к 2029 году. Ранее он отмечал, что частная компания показала свою несостоятельность в качестве оператора по обращению с отходами.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в сентябре 2025 года в государственную собственность по решению суда перешли 48,5% акций ТСК, изъятых у структур осужденного за мошенничество экс-сотрудника ФСБ Евгения Свиридова. На тот момент регион уже владел 30% акций компании. Власти рассчитывали получить из государственной в региональную собственность пакет в 48,5% и стать мажоритарным собственником регоператора с долей порядка 78,5%, а затем увеличить ее до 100%.

Помимо прочего, тамбовские власти продолжают реализацию инвестиционного проекта по строительству экотехнопарка — полигона с мусороперерабатывающим предприятием. В июле «Ъ-Черноземье» сообщал об объявлении очередного конкурса на строительство объекта. Его победителем стало ставропольское ООО ПСК «Георгиевскстрой», которое контролирует Жирайр Мхоян. Контракт с компанией заключили за 439,16 млн при начальной цене 439,26 млн руб. Заказчиком выступало подконтрольное местному правительству ООО «Экотехнопарк Центральный». Летом 2025 года тамбовские власти отказались от строительства экотехнопарка по концессии с ТСК.

Подробнее о национализации ТСК — в материале «Ъ-Черноземье» «Тамбовщина вывезет сама».

Кабира Гасанова