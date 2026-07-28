Рыбинское предприятие изготовило четвертую серийную турбину ГТД-110М

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК Ростеха) изготовило четвертую серийную турбину ГТД-110М для топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе ОДК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОДК Фото: Пресс-служба ОДК

«Турбина выдержала трехдневные стендовые испытания с выдачей полной мощности в электросеть. Она доказала устойчивость и надежность работы при выходе на номинальную мощность 115 МВт»,— говорится в сообщении пресс-службы.

ГТД-110М — первая произведенная в России турбина в классе мощности 90-130 МВт. Она предназначена для привода генераторов в составе газотурбинных и парогазовых установок мощностью до 500 МВт. Двигатель создан для импортозамещения в энергетике. Первая турбина ГТД-110М работает на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае с октября 2024 года, вторая была поставлена в сентябре 2025 года на ростовскую электростанцию, третья — в начале 2026 года для работы в составе крупнейшей электростанции юга России.

Алла Чижова