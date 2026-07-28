Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Ярославле

В Ярославле прокуратура Ленинского района организовала проверку по факту столкновения пассажирского автобуса с ГАЗелью. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— пояснили в прокуратуре.

По данным УМВД, 28 июля в 14:45 в районе дома №82 на проспекте Октября автобус Volgabus, за рулем которого находился 23-летний водитель, въехал в припаркованный на обочине автомобиль «ГАЗель». В результате столкновения ГАЗель опрокинулась на бетонную конструкцию и получила сильные повреждения. Также ущерб нанесен автобусу.

В результате аварии были госпитализированы водитель и трое пассажиров из ГАЗели, а также два пассажира из автобуса. По данным прокуратуры, в ДТП попал автобус перевозчика ООО «Первая пассажирская компания». Согласно опубликованным кадрам, вторым участникам аварии стал автомобиль ПАО «Россети».

Алла Чижова