Против ярославского иноагента возбудили уголовное дело

В Ярославле в отношении кинопредпринимателя Андрея Алексеева (включен в реестр иностранных агентов) возбудили уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Алексеев*

Фото: Алла Чижова Андрей Алексеев*

Фото: Алла Чижова

Андрею Алексееву* инкриминируют ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Такие дела возбуждаются, если лицо, ранее подвергнутое административному наказанию за нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершило новое аналогичное правонарушение. 28 июля Кировский районный суд избрал Алексееву* меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Обвиняемому запретили общаться со свидетелями и иными участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять почтовые отправления, пользоваться интернетом и телефонной связью. Исключением считается вызов экстренных служб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2022 году суд оштрафовал на 10 тыс. руб. Андрея Алексеева* по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента). После этого он еще трижды был оштрафован по указанной статье.

По данным источника «Ъ-Ярославль», на этот раз ему в вину вменили показ фильма с последующим обсуждением, в котором участвовал Андрей Алексеев*. Как считает следствие, он должен был предупредить зрителей о своем статусе иноагента, однако не сделал этого. Наказанием по указанной статье является штраф, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.

Ярославский предприниматель Андрей Алексеев* был внесен в реестр иностранных СМИ-иноагентов 30 декабря 2021 года.

*внесен в реестр иностранных агентов.

Алла Чижова