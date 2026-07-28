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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославле

В аварии на проспекте Октября с участием автобуса и ГАЗели в Ярославле пострадали шесть человек. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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Кадры с места аварии

Кадры с места аварии

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Кадры с места аварии

Кадры с места аварии

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

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Кадры с места аварии

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Кадры с места аварии

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Днем 28 июля неподалеку от моторного завода, по данным областной Госавтоинспекции, 23-летний водитель автобуса въехал в стоящую ГАЗель, в результате чего она опрокинулась на бетонную конструкцию. В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения. В частности, у автобуса разбиты стекла и смята передняя часть.

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Кадры с места аварии

Кадры с места аварии

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

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Кадры с места аварии

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

«В результате ДТП водитель и 3 пассажира автомобиля ГАЗель, 2 пассажира автобуса Volgabus с травмами госпитализированы в больницу»,— рассказали в ведомстве.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Алла Чижова

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