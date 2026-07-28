Ставрополье снизило финансовые риски после рекордного сокращения госдолга

Ставропольский край заметно снизил риски, связанные с обслуживанием государственного долга, после его рекордного сокращения в 2025 году. По оценке старшего преподавателя кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александра Кудряшова, регион сейчас находится в более устойчивом положении, чем большинство субъектов РФ, хотя окончательно долговые проблемы это не решает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам 2025 года Ставропольский край стал лидером страны по темпам сокращения государственного долга. Его объем уменьшился на 51,6%, или на 13,5 млрд руб. Одновременно край почти в равной степени сократил обязательства по облигационным займам и бюджетным кредитам — на 50% и 51,9% соответственно. Существенную роль в этом сыграло частичное списание бюджетных кредитов, которые составляли значительную часть долгового портфеля региона.

«Острота проблемы ликвидности для Ставропольского края снизилась, поскольку в 2025 году регион стал лидером страны по сокращению госдолга. Такая динамика уменьшает риск кассовых разрывов при обслуживании обязательств в ближайшие годы»,— отметил Александр Кудряшов.



Эксперт прокомментировал и обсуждаемую на федеральном уровне инициативу о переносе сроков погашения бюджетных кредитов регионов с 2027–2029 годов на 2031–2033 годы. По его мнению, для Ставрополья такая мера станет дополнительной поддержкой, однако не окажет определяющего влияния на устойчивость краевого бюджета.

По словам господина Кудряшова, совокупный объем бюджетных кредитов субъектов РФ, подлежащих погашению в 2027–2029 годах, составляет 293 млрд руб. Перенос выплат позволит регионам сохранить около 300 млрд руб. в течение трех лет и направить эти средства на инвестиционные проекты и социальные расходы. При этом эксперт считает, что для региональных финансов важнее не абсолютный объем долга, а график его погашения и стоимость обслуживания.

Контекстом обсуждения стала ситуация с региональными долгами в целом по стране. Несмотря на отдельные успешные примеры, в 2025 году совокупный государственный долг субъектов РФ вырос на 10,6% и достиг 3,5 трлн руб. Одновременно объем банковских кредитов увеличился почти втрое, а доля рыночных заимствований превысила 30%. Расходы регионов на обслуживание долга за год выросли на 38,8% и достигли 29,3 млрд руб.

На этом фоне Ставропольский край, по оценке эксперта, демонстрирует противоположную динамику. Регион не только сократил общий объем обязательств, но и снизил нагрузку по основным видам заимствований. Вместе с тем Александр Кудряшов отмечает, что дальнейшая устойчивость бюджета будет зависеть от структуры доходов, социальных обязательств и способности края обходиться без дорогих коммерческих кредитов.

Станислав Маслаков