В Ярославле в ДТП с автобусом опрокинулась ГАЗель

В Ярославле на проспекте Октября столкнулись автобус и автомобиль ГАЗель. В региональном УМВД сообщили, что на место выехали сотрудники Госавтоинспекции.

Авария произошла 28 июля в районе 14:30 неподалеку от моторного завода. Согласно данным «Яндекс Карт», движение затруднено от Тутаевского проезда до пересечения с улицей Промышленной. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что ГАЗель лежит на боку, у автобуса разбито лобовое стекло и сильно помята передняя часть. Информации о пострадавших пока нет.

Алла Чижова