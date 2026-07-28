Ярославский перевозчик заплатит 400 тысяч рублей за падение пассажирки

Заволжский районный суд Ярославля взыскал с ООО «Ярославская транспортная компания-2» (ЯТК-2) 400 тыс. руб. в пользу 82-летней местной жительницы, сломавшей ребра в результате падения в автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в ноябре 2023 года пассажирка вошла в автобус на остановке, поставила сумки на сиденье и планировала сесть, но из-за резкого начала движения упала. У нее диагностировали перелом ребер со смещением и повреждение легкого. Сначала пострадавшая лежала в стационаре, а затем длительное время лечилась дома.

В рассмотрении иска пенсионерки участвовал прокурор. Районный суд встал на сторону пострадавшей и взыскал с перевозчика компенсацию морального вреда. Транспортная компания решение обжаловала, но областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение — без изменений.

Алла Чижова