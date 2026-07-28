Эксперт назвал главные причины массовой гибели альпинистов на Эльбрусе

Причиной серии смертельных происшествий на Эльбрусе стали не столько погодные условия, сколько ошибки самих альпинистов при принятии решений на маршруте. Такое мнение в беседе с «Ъ-Кавказ» высказал председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

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По словам эксперта, во время трагического восхождения группы из Боснии и Герцеговины несколько российских команд, находившихся на склоне в тот же день, своевременно оценили ухудшение погоды и отказались от дальнейшего подъема. Иностранные альпинисты, напротив, продолжили восхождение, переоценив свои возможности.

«Все остальные развернулись, понимая, что ситуация слишком жесткая. А эти ребята решили, что их квалификации достаточно, чтобы идти дальше»,— отметил Александр Яковенко.

Эксперт считает, что трагедию усугубило позднее обращение за помощью. По его словам, сигнал SOS был подан уже после того, как ситуация вышла из-под контроля. Кроме того, участники группы разделились, что осложнило поисково-спасательную операцию.

Версию одного из выживших альпинистов о том, что причиной трагедии стал неточный прогноз погоды, господин Яковенко назвал несостоятельной. Он пояснил, что специализированных метеопрогнозов непосредственно для маршрутов Эльбруса не существует, поэтому восходители должны самостоятельно анализировать информацию из нескольких источников и принимать решение, исходя из фактической обстановки.

По данным экстренных служб, за последние два дня на Эльбрусе погибли шесть человек. Всего с начала летнего сезона жертвами происшествий на горе стали 11 альпинистов.

Подробнее читайте в материале «Вершина не простила ошибок»

Роман Лаврухин