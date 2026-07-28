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В Ярославле задержали напавшего на пожилую женщину

В Ярославле задержан мужчина, который 27 июля на улице Чехова напал на пожилую женщину. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Накануне в соцсетях было опубликовано видео нападения. На нем видно, как двое мужчин, следуя по тротуару, равняются с женщиной. Один из них наносит ей удар в область головы. Пострадавшая падает на газон, а нападавший и его спутник покидают место происшествия. Полиция установила личности всех участников инцидента.

«Как выяснилось в ходе разбирательства, задержанные и пострадавшая были знакомы, между ними ранее произошел конфликт. Действиям виновных будет дана правовая оценка»,— написал губернатор. По его данным, нападавший и его спутник задержаны.

Алла Чижова

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