В Ярославле задержали напавшего на пожилую женщину

В Ярославле задержан мужчина, который 27 июля на улице Чехова напал на пожилую женщину. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Накануне в соцсетях было опубликовано видео нападения. На нем видно, как двое мужчин, следуя по тротуару, равняются с женщиной. Один из них наносит ей удар в область головы. Пострадавшая падает на газон, а нападавший и его спутник покидают место происшествия. Полиция установила личности всех участников инцидента.

«Как выяснилось в ходе разбирательства, задержанные и пострадавшая были знакомы, между ними ранее произошел конфликт. Действиям виновных будет дана правовая оценка»,— написал губернатор. По его данным, нападавший и его спутник задержаны.

Алла Чижова