28 июля 2007 года на Дворцовой площади состоялся единственный в истории Санкт-Петербурга концерт The Rolling Stones. Выступление прошло в рамках мирового турне A Bigger Bang Tour, которое к тому моменту уже стало самым кассовым в истории шоу-бизнеса: группа собрала $437 млн только за первую часть гастролей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мик Джаггер (Mick Jagger), вокалист группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones) Фото: Михаил Разуваев Солист группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones) Мик Джаггер (Mick Jagger) и барабанщик группы Чарли Уоттс (Charlie Watts) во время выступления на концерте на Дворцовой площади Фото: Михаил Разуваев Следующая фотография 1 / 2 Мик Джаггер (Mick Jagger), вокалист группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones) Фото: Михаил Разуваев Солист группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones) Мик Джаггер (Mick Jagger) и барабанщик группы Чарли Уоттс (Charlie Watts) во время выступления на концерте на Дворцовой площади Фото: Михаил Разуваев

Добраться до Северной столицы «роллингам» удалось не сразу. Изначально концерт планировался на июнь 2006 года, но был перенесен из-за травмы гитариста Кита Ричардса, который упал с пальмы на острове Фиджи. Падение едва не стоило музыканту жизни, и европейская часть тура, включая петербургский концерт, была отложена на год. Организаторам концерта также пришлось долго согласовывать технические параметры шоу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским: после концерта Пола Маккартни в 2004 году тот категорически возражал против массовых мероприятий у стен музея из-за вибраций, вредных для экспонатов. Однако в итоге договоренность была достигнута.

«…Sympathy for the Devil будет исполнена на Дворцовой площади почти наверняка. Именно она придаст концерту дополнительную эмоциональную окраску, которой не было и не будет ни на одном другом концерте тура. Эту песню Мик Джаггер написал, прочитав по совету своей подруги Марианн Фейсфулл "Мастера и Маргариту". В ней, в частности, есть такие строки: "I stuck around St. Petersburg / When I saw it was a time for a change / Killed the czar and his ministers / Anastasia screamed in vain". Город на Неве еще не слышал живьем эти слова, которые про него давно написали и многократно пропели в других столицах мира»,— писал журналист “Ъ” Юрий Яроцкий в заметке, анонсирующей выступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вокалист группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones) Мик Джаггер (Mick Jagger)

Фото: Михаил Разуваев Вокалист группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones) Мик Джаггер (Mick Jagger)

Фото: Михаил Разуваев

На разогреве у Rolling Stones 28 июля 2007 года выступил Стив Харли с группой Cockney Rebel — может, не такой известный, но уж точно авторитетный музыкант. Шоу «роллингов» началось с полуторачасовым опозданием: музыканты дожидались сумерек, чтобы световое сопровождение выглядело эффектнее. Ровно в 21:30 на сцене размером 64 на 30 м появились Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уоттс и Рони Вуд.

По данным организаторов, концерт собрал 50 тыс. зрителей — больше прогнозируемых 40 тыс. Меломаны съезжались в Петербург со всей страны: московские поезда, отправлявшиеся в пятницу вечером, были заполнены фанатами на 90%. В партере заметили первого вице-премьера Сергея Иванова, главу Роскультуры Михаила Швыдкого, вице-губернатора Петербурга Сергея Тарасова, а также Михаила Боярского, Юрия Шевчука и Андрея Макаревича (признан Минюстом иностранным агентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вокалист группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones) Мик Джаггер (Mick Jagger) и музыкант группы Ричард Кит (Keith Richards) во время выступления на концерте на Дворцовой площади

Фото: Михаил Разуваев Вокалист группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones) Мик Джаггер (Mick Jagger) и музыкант группы Ричард Кит (Keith Richards) во время выступления на концерте на Дворцовой площади

Фото: Михаил Разуваев

В заметке «Столпотресение» корреспондент “Ъ” Борис Барабанов, побывавший на шоу, назвал петербургский концерт самым выдающимся из трех виденных им выступлений группы — прежде всего благодаря работе Кита Ричардса, который, вопреки опасениям, «крепко стоял на ногах и почти не путал аккордов». Самый яркий момент наступил во время исполнения канонического хита You Can’t Always Get What You Want: над зданием Главного штаба неожиданно взошла радуга. «И без того явно настроенные в высшей степени позитивно музыканты окончательно расцвели, а отметивший в Питере 64-летие Мик Джаггер стал двигаться по сцене вдвое быстрее»,— писал господин Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones) на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Фото: Михаил Разуваев Концерт группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones) на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Фото: Михаил Разуваев

Во время исполнения песни Miss You от сцены отделилась маленькая платформа с собравшимися на ней музыкантами. Группа выехала на ней практически в самый центр Дворцовой. Кто-то из зрителей метнул на платформу бескозырку, которую сразу же примерил Рони Вуд. Любительскую фотографию с концерта, на которой Рони запечатлен в форменной фуражке, можно найти в интернете. Группа исполнила It’s Only Rock’n’Roll и затем, совершенно неожиданно,— Satisfaction, песню, которой было бы логично концерт завершить. «Зрители хором срывали голоса. Не дав им опомниться, The Rolling Stones врезали еще и Honky Tonk Woman, под которую на сцене надули огромную эмблему команды — губы и язык,— и только после этого мини-сцена поехала назад»,— сообщал “Ъ” 19 лет назад.

Многие музыканты приехали в Петербург с женами, детьми и подругами. Спустя несколько дней Джаггер отпраздновал день рождения, как писали СМИ, ретро-вечеринкой в стиле Серебряного века в одном из петербургских дворцов. Однако в панорамном ресторане Luce на Итальянской улице до сих пор сотрудники передают новичкам легенду о том, как именно здесь отметил 64-ю годовщину лидер Rolling Stones.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мик Джаггер (Mick Jagger), вокалист группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones)

Фото: Михаил Разуваев Мик Джаггер (Mick Jagger), вокалист группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones)

Фото: Михаил Разуваев

Культурная программа музыкантов была обширной, начиная от катания на теплоходе по Неве до экскурсии по Эрмитажу. Петербуржцы и гости города могли наблюдать Мика Джаггера разбрасывающим цветы с балкона гостиницы «Астория», а Кита Ричардса — разгуливающим с крохотной белой собачкой под мышкой. Рони Вуд в этот приезд открыл вернисаж собственных работ в галерее D137. Увидеть 28 работ, выполненных акрилом и пастелью (в основном портреты коллег и жены гитариста, а также серия на тему балета, теперь выставленные на продажу), и пообщаться с автором смогли VIP-гости из арт-среды: представители ведущих петербургских музеев, коллекционеры, художники и музыканты.

Концерт завершился грандиозным фейерверком. Группа играла больше двух часов, и, по словам организаторов, «роллинги» пели дольше запланированного.

Свою заметку Борис Барабанов завершил словами: «…теперь концерты подобного уровня — повседневность. Одним чудом стало меньше».

Андрей Ершов