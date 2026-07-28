«Теперь концерты подобного уровня — повседневность»
19 лет назад Rolling Stones единственный раз выступили в Петербурге
28 июля 2007 года на Дворцовой площади состоялся единственный в истории Санкт-Петербурга концерт The Rolling Stones. Выступление прошло в рамках мирового турне A Bigger Bang Tour, которое к тому моменту уже стало самым кассовым в истории шоу-бизнеса: группа собрала $437 млн только за первую часть гастролей.
Добраться до Северной столицы «роллингам» удалось не сразу. Изначально концерт планировался на июнь 2006 года, но был перенесен из-за травмы гитариста Кита Ричардса, который упал с пальмы на острове Фиджи. Падение едва не стоило музыканту жизни, и европейская часть тура, включая петербургский концерт, была отложена на год. Организаторам концерта также пришлось долго согласовывать технические параметры шоу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским: после концерта Пола Маккартни в 2004 году тот категорически возражал против массовых мероприятий у стен музея из-за вибраций, вредных для экспонатов. Однако в итоге договоренность была достигнута.
«…Sympathy for the Devil будет исполнена на Дворцовой площади почти наверняка. Именно она придаст концерту дополнительную эмоциональную окраску, которой не было и не будет ни на одном другом концерте тура. Эту песню Мик Джаггер написал, прочитав по совету своей подруги Марианн Фейсфулл "Мастера и Маргариту". В ней, в частности, есть такие строки: "I stuck around St. Petersburg / When I saw it was a time for a change / Killed the czar and his ministers / Anastasia screamed in vain". Город на Неве еще не слышал живьем эти слова, которые про него давно написали и многократно пропели в других столицах мира»,— писал журналист “Ъ” Юрий Яроцкий в заметке, анонсирующей выступление.
Вокалист группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones) Мик Джаггер (Mick Jagger)
Фото: Михаил Разуваев
На разогреве у Rolling Stones 28 июля 2007 года выступил Стив Харли с группой Cockney Rebel — может, не такой известный, но уж точно авторитетный музыкант. Шоу «роллингов» началось с полуторачасовым опозданием: музыканты дожидались сумерек, чтобы световое сопровождение выглядело эффектнее. Ровно в 21:30 на сцене размером 64 на 30 м появились Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уоттс и Рони Вуд.
По данным организаторов, концерт собрал 50 тыс. зрителей — больше прогнозируемых 40 тыс. Меломаны съезжались в Петербург со всей страны: московские поезда, отправлявшиеся в пятницу вечером, были заполнены фанатами на 90%. В партере заметили первого вице-премьера Сергея Иванова, главу Роскультуры Михаила Швыдкого, вице-губернатора Петербурга Сергея Тарасова, а также Михаила Боярского, Юрия Шевчука и Андрея Макаревича (признан Минюстом иностранным агентом).
Вокалист группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones) Мик Джаггер (Mick Jagger) и музыкант группы Ричард Кит (Keith Richards) во время выступления на концерте на Дворцовой площади
Фото: Михаил Разуваев
В заметке «Столпотресение» корреспондент “Ъ” Борис Барабанов, побывавший на шоу, назвал петербургский концерт самым выдающимся из трех виденных им выступлений группы — прежде всего благодаря работе Кита Ричардса, который, вопреки опасениям, «крепко стоял на ногах и почти не путал аккордов». Самый яркий момент наступил во время исполнения канонического хита You Can’t Always Get What You Want: над зданием Главного штаба неожиданно взошла радуга. «И без того явно настроенные в высшей степени позитивно музыканты окончательно расцвели, а отметивший в Питере 64-летие Мик Джаггер стал двигаться по сцене вдвое быстрее»,— писал господин Барабанов.
Концерт группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones) на Дворцовой площади Санкт-Петербурга
Фото: Михаил Разуваев
Во время исполнения песни Miss You от сцены отделилась маленькая платформа с собравшимися на ней музыкантами. Группа выехала на ней практически в самый центр Дворцовой. Кто-то из зрителей метнул на платформу бескозырку, которую сразу же примерил Рони Вуд. Любительскую фотографию с концерта, на которой Рони запечатлен в форменной фуражке, можно найти в интернете. Группа исполнила It’s Only Rock’n’Roll и затем, совершенно неожиданно,— Satisfaction, песню, которой было бы логично концерт завершить. «Зрители хором срывали голоса. Не дав им опомниться, The Rolling Stones врезали еще и Honky Tonk Woman, под которую на сцене надули огромную эмблему команды — губы и язык,— и только после этого мини-сцена поехала назад»,— сообщал “Ъ” 19 лет назад.
Многие музыканты приехали в Петербург с женами, детьми и подругами. Спустя несколько дней Джаггер отпраздновал день рождения, как писали СМИ, ретро-вечеринкой в стиле Серебряного века в одном из петербургских дворцов. Однако в панорамном ресторане Luce на Итальянской улице до сих пор сотрудники передают новичкам легенду о том, как именно здесь отметил 64-ю годовщину лидер Rolling Stones.
Мик Джаггер (Mick Jagger), вокалист группы «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones)
Фото: Михаил Разуваев
Культурная программа музыкантов была обширной, начиная от катания на теплоходе по Неве до экскурсии по Эрмитажу. Петербуржцы и гости города могли наблюдать Мика Джаггера разбрасывающим цветы с балкона гостиницы «Астория», а Кита Ричардса — разгуливающим с крохотной белой собачкой под мышкой. Рони Вуд в этот приезд открыл вернисаж собственных работ в галерее D137. Увидеть 28 работ, выполненных акрилом и пастелью (в основном портреты коллег и жены гитариста, а также серия на тему балета, теперь выставленные на продажу), и пообщаться с автором смогли VIP-гости из арт-среды: представители ведущих петербургских музеев, коллекционеры, художники и музыканты.
Концерт завершился грандиозным фейерверком. Группа играла больше двух часов, и, по словам организаторов, «роллинги» пели дольше запланированного.
Свою заметку Борис Барабанов завершил словами: «…теперь концерты подобного уровня — повседневность. Одним чудом стало меньше».