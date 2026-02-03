В Новороссийске требуются 130 учителей и 200 младших воспитателей

Образовательной отрасли Новороссийска требуются более 300 специалистов, о чем сообщила начальник управления образования Елена Середа на аппаратном совещании в администрации города 3 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам Елены Середы, город нуждается в 130 учителях и 200 младших воспитателях для обеспечения оптимальной нагрузки на педагогов. В настоящее время в учреждениях образовательной сферы Новороссийска работают 3,4 тыс. преподавателей, 1,9 тыс. из которых трудятся в школах.

В целях решения кадровых вопросов в Новороссийске развивают профильные классы и направление целевого обучения, проводят переквалификацию и осуществляют поддержку младших воспитателей. Елена Середа отметила, что на территории муниципалитета функционирует ряд мер социальной поддержки для педагогов.

Одной из мер поддержки является компенсация расходов за наем жилья. По актуальным данным, такой возможностью воспользовались 43 человека, еще 67 преподавателей компенсировали расходы по ипотеке. Бесплатным проездом в общественном муниципальном транспорте города пользуются более тысячи педагогов. В прошлом году, как сообщает начальник управления образования, в городские учреждения привлекли 86 сотрудников.

София Моисеенко