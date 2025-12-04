Трех полковников ВСУ заочно осудили за атаку Курска более чем 120 БПЛА

Суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы троих полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Установлено, что в ночь на 15 апреля они организовали атаку на Курск более чем 120 дронами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

К пожизненному лишению свободы приговорены командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил Украины Андрей Дзяния, а также его заместитель Виталий Сендзюк. Их признали виновными в совершении террористического акта в Курской области.

Следствие и суд установили, что БПЛА, которыми ВСУ атаковали Курск, были оснащены самодельными взрывными устройствами с поражающими элементами в виде металлических шариков и частей арматуры цилиндрической формы. В результате налета дронов погибли и получили ранения мирные жители. Кроме того, были повреждены дома, объекты гражданской инфраструктуры и машины скорой помощи.

«Дзяния первые восемь лет будет отбывать в тюрьме, Бондарович и Сендзюк — первые пять каждый. Остальную часть наказания осужденные проведут в исправительной колонии особого режима»,— сообщили в СКР. Все трое украинских полковников объявлены в международный розыск.