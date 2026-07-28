В Мурманске снесли четыре аварийных дома, построенных до ВОВ

В Мурманске продолжается демонтаж аварийного жилого фонда. За последние две недели в городе снесли пять расселенных двухэтажных домов, четыре из которых были построены еще до Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мурманске снесли пять аварийных домов, до конца августа разберут еще шесть

Фото: Канал Ивана Лебедева в Max В Мурманске снесли пять аварийных домов, до конца августа разберут еще шесть

Фото: Канал Ивана Лебедева в Max

Под снос попали дома на улице Полярные Зори, 52 (1941 года постройки), улице Павлова, 29 (1956), улице Зеленой, 64 (1935), а также дома № 13 и № 15 в переулке Русанова, возведенные в 1930 году.

По словам мэра, большинство демонтированных зданий относятся к старой барачной застройке Мурманска, которая изначально создавалась как временное жилье, но простояла несколько десятилетий.

До конца августа городские власти планируют снести еще шесть аварийных домов на улицах Бондарной, Адмирала флота Лобова, Жуковского и Набережной. Всего в 2026 году в Мурманске намерены ликвидировать 50 аварийных двухэтажек. Освободившиеся участки временно благоустроят, засеяв газонами, а в дальнейшем для каждой территории определят варианты долгосрочного использования.

Матвей Николаев