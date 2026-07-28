В центре Ростова Великого появятся два новых фонтана

В Ростове Великом на улице 50 лет Октября установят два фонтана. Информация о поиске подрядчика отражена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр Ростова Великого

Фото: Андрей Шатский, Вконтакте Центр Ростова Великого

Фото: Андрей Шатский, Вконтакте

Местное учреждение выступает заказчиком поставки двух фонтанов — «Волна времени» и «Арки». Согласно документации, диаметр первого фонтана составит около 12 метров. У него будет 24 струи, высота которых должна достигать 6 метров. Второй фонтан будет меньше: диаметр — около 8 метров, 17 струй, которые будут подниматься на 3 метра над землей. Оба фонтана сделают со звуковым и световым сопровождением.

Начальная цена контракта определена в 24,8 млн руб. На аукцион была подана одна заявка, название этой компании пока неизвестно. Срок на исполнение контракта у подрядчика составляет 60 дней с даты заключения контракта.

Ранее глава Ростовского округа Андрей Шатский сообщал, что улица 50 лет Октября входит в границы создаваемого пешеходного центра. По состоянию на 15 июля, благоустройство там было завершено на 80%: уложена значительная часть покрытия, сделаны пандусы, осталось смонтировать фонтаны и малые архитектурные формы с освещением.

Алла Чижова