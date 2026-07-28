В Сочи на утро 28 июля работают 50 автозаправочных станций

По состоянию на 09:00 28 июля в Сочи работают 50 автозаправочных станций. Об этом сообщили городские власти в своем Telegram-канале. При этом на части объектов продолжают действовать ограничения на отпуск топлива, введенные владельцами АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным на утро, бензин АИ-92 доступен на 37 автозаправочных станциях, АИ-95 — на 36, АИ-100 — на 26. Дизельное топливо имеется на 42 АЗС, сжиженный газ — на 12 станциях.

На двух автозаправочных станциях сети «Роснефть» горючее отпускают только по топливным картам. Кроме того, на заправках этой сети сохраняются ограничения по объему реализации топлива. Для одного автомобиля отпускают не более 30 л бензина и 50 л дизельного топлива. На станциях, расположенных вдоль автомобильных трасс, лимиты увеличили до 50 л бензина и 300 л дизельного топлива, уточнили в пресс-службе администрации курорта.

Ограничения продолжают действовать и на АЗС сети «Лукойл». Здесь одному автомобилю отпускают не более 40 л бензина и 60 л дизельного топлива.

По информации городских властей, еще одна автозаправочная станция временно приостановила отпуск топлива. Кроме того, четыре АЗС закрыты на плановый ремонт.

В администрации города призвали автомобилистов не приобретать топливо впрок и не создавать искусственный спрос. По оценке властей, это позволит избежать дополнительного ажиотажа и обеспечить доступность топлива для большего числа водителей. О последующих изменениях ситуации с обеспечением автозаправочных станций топливом власти пообещали сообщать дополнительно.

Мария Удовик