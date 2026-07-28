Цена на здание мельницы Галкина — Вахрамеева в Ярославле снизилась в 9 раз

В Ярославле вновь выставили на торги мукомольную мельницу купцов Александра Галкина и Ивана Вахрамеева в Заволжском районе. Объект продают за 5,3 млн руб. Информация размещена в ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС Торги Фото: ГИС Торги

В 2023 году суд по иску департамента охраны объектов культурного наследия решил изъять у АО «Ярославский мукомольный завод №2» «Здание мукомольной мельницы А. А. Галкина — И. В. Вахромеева» вместе с участком. Решение было принято из-за ненадлежащего содержания объекта. С того момента власти пытаются реализовать имущество.

Изначально оно выставлялось с начальной ценой 49,1 млн руб. Затем цена постепенно снижалась: до 42, 21 и 10 млн руб. Сейчас его продают за 5,3 млн руб., что в 9 раз ниже цены на первых торгах. Прошлые торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Объект культурного наследия местного значения «Здание мукомольной мельницы А.А. Галкина — И.В. Вахрамеева, 1905–1906 гг., 1915–1916 гг.» находится на улице Смолякова, 23а. Здание продается вместе с земельным участком площадью 1,2 тыс. кв.м.

Алла Чижова