В первом полугодии 2026 года число заказов на Ozon в Ростовской области выросло в два раза. Об этом сообщили "Ъ-Ростов" в пресс-службе онлайн-платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Число активных покупателей увеличилось более чем на треть год к году. Сейчас на одного клиента приходится на 52% больше заказов, чем годом ранее. Более двух третей заказов (69%) в регионе делают клиенты из малых городов и поселений до 50 тыс. человек. Число онлайн-заказов из таких населенных пунктов выросло почти в 3,5 раза год к году, а количество активных покупателей — на 84%.

Продают свои товары через платформу более 11,5 тыс. предпринимателей из Ростовской области. Их совокупный оборот вырос на 20% в первом полугодии 2026 года и достиг почти 58,9 млрд руб.

Кристина Федичкина