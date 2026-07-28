Верховный суд поддержал взыскание с руководства «Мурманского пароходства»

Верховный суд России подтвердил возможность привлечения бывшего руководства АО «Мурманское морское пароходство» к субсидиарной ответственности по долгам компании, несмотря на продажу дебиторской задолженности в рамках процедуры банкротства. Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет РАПСИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВС разъяснил порядок взыскания убытков по делу «Мурманского пароходства»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ ВС разъяснил порядок взыскания убытков по делу «Мурманского пароходства»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Поводом для разбирательства стало заявление конкурсного кредитора, который потребовал взыскать с контролировавших пароходство лиц более 625 млн рублей убытков, причиненных двумя сделками.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, посчитав размер ущерба незначительным по сравнению с масштабами деятельности предприятия. Апелляционный суд, напротив, взыскал заявленную сумму в конкурсную массу. Позже кассационная инстанция отменила это решение, указав, что после продажи дебиторской задолженности на банкротных торгах право требования убытков перешло к покупателю.

Экономическая коллегия Верховного суда не согласилась с этим выводом и оставила в силе решение апелляции. В суде подчеркнули, что продажа дебиторской задолженности сама по себе не лишает кредиторов права требовать возмещения ущерба с лиц, ответственных за его причинение.

Матвей Николаев