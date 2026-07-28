Суд обязал вернуть Калининградскому морскому порту проданную недвижимость

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск АО «Калининградский морской торговый порт» к ООО «Эридан» о признании недействительными 22 договоров купли-продажи недвижимости, заключенных в период с 2011 по 2021 год. Суд также обязал компанию вернуть порту все имущество, полученное по этим сделкам. Решение первой инстанции пока не вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитраж признал недействительными 22 сделки с имуществом Калининградского морского порта

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Арбитраж признал недействительными 22 сделки с имуществом Калининградского морского порта

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спор касается десятков объектов на улицах Портовой и Суворова в Калининграде, включая земельные участки, склады, холодильники, гаражи, мастерские, автотранспортное хозяйство, трансформаторную подстанцию, машинные отделения и погрузо-разгрузочные площадки. Общая площадь 11 земельных участков составляет почти 4 гектара.

Суд поддержал доводы истца о том, что сделки были совершены в период, когда деятельность порта, по версии КМТП, фактически контролировалась депутатом Госдумы Андреем Колесником и связанными с ним лицами. В рассматриваемый период господин Колесник владел 28,5% акций предприятия и занимал должность директора порта. После избрания депутатом Госдумы в 2011 году, как указано в судебном решении, управление портом осуществлялось через доверенных лиц, в числе которых названы его супруга Марина Лысенко, теща Надежда Лысенко и помощник Александр Корнюшин.

Матвей Николаев