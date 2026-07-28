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В Ленобласти объявили опасность БПЛА, Пулково работает с ограничениями

В Ленинградской области утром 28 июля объявили опасность беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Из-за угрозы БПЛА в Ленобласти предупредили о сбоях интернета и ограничениях в Пулково

Из-за угрозы БПЛА в Ленобласти предупредили о сбоях интернета и ограничениях в Пулково

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Из-за угрозы БПЛА в Ленобласти предупредили о сбоях интернета и ограничениях в Пулково

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Глава области предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета. МЧС России рекомендовало покинуть открытые пространства, укрыться в помещениях за несущими стенами, не подходить к окнам и не трогать подозрительные предметы.

На фоне введенных ограничений петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как сообщили в Росавиации, временные ограничения связаны с использованием воздушного пространства в районе аэропорта.

Оперативные службы продолжают контролировать обстановку.

Матвей Николаев

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