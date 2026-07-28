В Ленобласти объявили опасность БПЛА, Пулково работает с ограничениями
В Ленинградской области утром 28 июля объявили опасность беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Из-за угрозы БПЛА в Ленобласти предупредили о сбоях интернета и ограничениях в Пулково
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Глава области предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета. МЧС России рекомендовало покинуть открытые пространства, укрыться в помещениях за несущими стенами, не подходить к окнам и не трогать подозрительные предметы.
На фоне введенных ограничений петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как сообщили в Росавиации, временные ограничения связаны с использованием воздушного пространства в районе аэропорта.
Оперативные службы продолжают контролировать обстановку.