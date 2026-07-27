Губернатор прокомментировал нападение на пожилую женщину в Ярославле

В Ярославле разыскивают мужчину, напавшего на пожилую женщину на улице Чехова днем 27 июля. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

О произошедшем рассказали в соцсетях и опубликовали видео. На нем видно, как двое мужчин, следуя по тротуару, равняются с женщиной. Один из них наносит ей удар в область головы. Пострадавшая падает на газон, а нападавший и его спутник покидают место происшествия.

«Взял на личный контроль ситуацию с нападением на улице Чехова в Ярославле. Всех подобных "деятелей" будем оперативно отыскивать и принимать к ним самые жесткие меры в соответствии с Уголовным кодексом»,— написал губернатор.

Алла Чижова