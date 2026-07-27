Попавшая в смертельное ДТП в Сочи семья возвращалась с отдыха

Попавшая в смертельное ДТП на дублере Курортного проспекта в Сочи семья возвращалась домой с отдыха. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин. В аварии погибли пять человек, в том числе трое детей, еще трое несовершеннолетних получили травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария произошла в ночь на 27 июля на въезде в тоннель на дублере Курортного проспекта. Автомобиль врезался в стену тоннеля. В результате погибли пять человек, среди которых дети в возрасте 5, 10 и 13 лет. Еще трое детей получили травмы. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Андрей Прошунин назвал произошедшее трагедией для города и сообщил, что сочинская семья возвращалась домой после отдыха. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибших.

Мэр также привел данные краевой комиссии по делам несовершеннолетних, согласно которым с января по июнь 2026 года в Краснодарском крае в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 405 детей, 13 из них погибли. По информации местных властей, в большинстве смертельных аварий виновниками становились родители или законные представители, находившиеся за рулем автомобиля.

Прошунин отметил, что эта статистика требует более ответственного отношения к безопасности детей во время поездок. По его словам, родителям необходимо соблюдать правила перевозки несовершеннолетних и учитывать последствия нарушений правил дорожного движения. Он перечислил наиболее опасные нарушения, среди которых выезд на встречную полосу, превышение скорости, нарушение правил разворота вне перекрестка, съезд с дороги в неположенном месте и непредоставление преимущества транспорту, имеющему преимущество в движении. По мнению главы города, никакие нарушения не могут оправдать риск для жизни ребенка.

Уголовное дело расследуют. Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Мария Удовик