В Ярославской области выявили незарегистрированный сплав почти 60 детей
В Брейтовском округе в акватории реки Сить инспекторы ГИМС МЧС России выявили факт незарегистрированного туристического сплава 58 несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Инспекторы во время рейда
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Нарушение выявили во время патрулирования акватории. Несовершеннолетние находились без взрослых. Инспекторы нашли сопровождающих и разместили их на плавсредствах рядом с детьми.
«Информация о нарушении была передана в Центр управления в кризисных ситуациях и администрацию муниципального округа. После выявления нарушения группа была зарегистрирована в установленном порядке»,— пояснили в МЧС.
Всего в прошедшие выходные инспекторы провели рейды в акваториях Ярославля, Рыбинска, трех округов, а также Рыбинского водохранилища и Плещеева озера. Было проверено свыше 160 судов, выявлено 51 правонарушение. Общая сумма штрафов —129,6 тыс. руб. В частности, инспекторы выявили двух человек, которые в состоянии опьянения управляли маломерным судном.