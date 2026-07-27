В Ярославской области выявили незарегистрированный сплав почти 60 детей

В Брейтовском округе в акватории реки Сить инспекторы ГИМС МЧС России выявили факт незарегистрированного туристического сплава 58 несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инспекторы во время рейда

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Инспекторы во время рейда

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Нарушение выявили во время патрулирования акватории. Несовершеннолетние находились без взрослых. Инспекторы нашли сопровождающих и разместили их на плавсредствах рядом с детьми.

«Информация о нарушении была передана в Центр управления в кризисных ситуациях и администрацию муниципального округа. После выявления нарушения группа была зарегистрирована в установленном порядке»,— пояснили в МЧС.

Всего в прошедшие выходные инспекторы провели рейды в акваториях Ярославля, Рыбинска, трех округов, а также Рыбинского водохранилища и Плещеева озера. Было проверено свыше 160 судов, выявлено 51 правонарушение. Общая сумма штрафов —129,6 тыс. руб. В частности, инспекторы выявили двух человек, которые в состоянии опьянения управляли маломерным судном.

Алла Чижова