Премьер остался в полете

На Смоленском кладбище в Петербурге 27 июля открыли памятник заслуженному артисту России и премьеру Мариинского театра Владимиру Шклярову. Бронзовая фигура танцовщика весом около 400 кг установлена на двух опорах из нержавеющей стали внутри высокой зеркальной рамы. Автор памятника, скульптор Андрей Коробцов, изобразил артиста в полете во время танца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Смоленском кладбище установили памятник бывшему премьеру Мариинского театра Владимиру Шклярову

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ На Смоленском кладбище установили памятник бывшему премьеру Мариинского театра Владимиру Шклярову

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

На церемонию пришли около 40 человек: родители Владимира Шклярова, его вдова, балерина Мариинского театра Мария Ширинкина, друзья, коллеги и поклонники. Детей артиста на открытии не было. Близкие отмечали, что представителей балетного сообщества собралось сравнительно немного, зато пришло много зрителей, годами следивших за выступлениями премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие памятника

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Открытие памятника

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

После того как с памятника сняли покрывало, собравшиеся зааплодировали. Близкие прежде всего заговорили о сходстве. По их словам, скульптору удалось передать и лицо, и узнаваемую пластику артиста. Саму работу участники церемонии то и дело называли талантливой. «Руки один в один, руки прямо его»,— делились коллеги ушедшего артиста балета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автор памятника скульптор Андрей Коробцов

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Автор памятника скульптор Андрей Коробцов

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Автор памятника Андрей Коробцов работает в области монументальной и станковой скульптуры. Он участвовал в создании Ржевского мемориала Советскому солдату и мемориала мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в Гатчинском районе Ленинградской области. В 2024 году скульптор получил Государственную премию РФ в области литературы и искусства. Отдельное место в его творчестве занимает балет: супруга господина Коробцова Евгения Образцова — прима-балерина Большого театра, а сам он создал целую серию посвященных танцу работ.

На церемонии господин Коробцов признался, что обычно старается отказываться от надгробных памятников и делает исключения, только когда речь идет о знакомом ему или особенно интересном человеке. «Здесь как-то сошлись оба фактора»,— сказал скульптор. С Владимиром Шкляровым он был знаком лично и благодаря супруге давно был погружен в балетную среду.

До окончательного варианта памятника существовало несколько эскизов. Один из них изображал танцовщика, уходящего со сцены за кулисы. От этой идеи скульптор отказался, ему не хотелось делать композицию подчеркнуто трагичной, рассказал он.

«Я хотел, чтобы этот полет во времени остался навсегда»,— объяснил господин Коробцов. По его словам, он стремился добавить в памятник немного радости и сохранить Владимира Шклярова именно в движении танца. Скульптор признался, что работал «на пределе возможностей», стараясь передать не только внешнее сходство, но и ощущение, которое артист оставлял у зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Владимиру Шклярову

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Памятник Владимиру Шклярову

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Фигура весом около 400 кг держится на двух точках прямоугольной конструкции из зеркальной нержавейки. Один из организаторов создания памятника, хореограф, бывший солист Мариинского театра и друг Владимира Шклярова Юрий Смекалов объяснил, что рама должна отражать деревья, небо и окружающий пейзаж. Благодаря этому металл визуально растворяется, а танцовщик кажется парящим над землей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Владимиру Шклярову

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Памятник Владимиру Шклярову

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

«Мы хотели сделать нечто светлое и важное для каждого из здесь присутствующих и вообще для всех поклонников творчества Владимира, чтобы это место было по-настоящему радостным»,— сказал господин Смекалов. Он выразил надежду, что со временем посещение могилы будет связано для поклонников артиста не только со скорбью, но и со светлой памятью о нем.

Создание памятника финансировали из нескольких источников. Часть средств поступила от Мариинского театра после гала-концерта «Душой исполненный полет», который прошел 28 марта 2026 года на исторической сцене. Режиссером вечера выступил Юрий Смекалов. В программу вошли фрагменты из спектаклей, связанных с репертуаром Владимира Шклярова: первый акт «Ромео и Джульетты», свадебный акт «Дон Кихота» и балет «Шехеразада». На сцену вышли ведущие артисты Мариинского театра и молодые танцовщики труппы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артист балета и друг Владимира Шклярова Юрий Смекалов

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Артист балета и друг Владимира Шклярова Юрий Смекалов

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Господин Смекалов отдельно поблагодарил Валерия Гергиева. По его словам, генеральный директор Мариинского театра помог добиться того, чтобы часть выручки от вечера можно было направить на изготовление памятника. Для этого, как утверждал организатор, пришлось предусмотреть в документах театра возможность финансирования подобных мемориальных проектов.

«Если бы не Валерий Абисалович Гергиев, то даже в уставе театра не было бы прописано такой строчки, что можно тратить деньги на значимые вещи в области культуры, связанные с театром»,— сказал господин Смекалов. Сам театр официально сообщал, что часть средств, собранных благодаря гала-концерту, будет направлена на создание и установку памятника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артист балета, балетмейстер Юрий Смекалов, вдова Мария Ширинкина и мама Владимира Шклярова

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Артист балета, балетмейстер Юрий Смекалов, вдова Мария Ширинкина и мама Владимира Шклярова

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Поскольку театральных средств оказалось недостаточно, Юрий Смекалов и Мария Ширинкина организовали отдельный сбор среди друзей и поклонников Владимира Шклярова. Господин Смекалов поблагодарил Алексея и Елизавету Молчановых, которые, по его словам, первыми внесли крупную сумму и авансировали начало работ, чтобы скульптуру можно было запустить в производство до завершения сбора.

Андрей Коробцов, как рассказал организатор, работал фактически по себестоимости. Основные расходы пришлись на материалы, литейные мастерские, монтаж и труд специалистов. В одном из промежуточных отчетов говорилось, что 116 человек перечислили 1,02 млн рублей, после чего до необходимой суммы оставалось собрать еще около 191 тыс. рублей. На открытии господин Смекалов сообщил, что в итоге к сбору присоединились 148 человек, и объявил его закрытым. Точную окончательную сумму он не назвал.

«У всех внутри остались и недосказанность, и бесконечная память, и боль по поводу утраты»,— объяснил Юрий Смекалов. По его словам, возможность пожертвовать любую сумму позволила каждому поклоннику почувствовать себя причастным к созданию памятника. Художественный руководитель балетной труппы Мариинского театра Андриан Фадеев не смог присутствовать на церемонии. Его обращение зачитал господин Смекалов.

«Дорога к бессмертию — прожить жизнь, достойную памяти. Володя был очень талантливым человеком, редким танцовщиком, ищущим, неугомонным, порой даже провокационным артистом. Он навсегда вписал свое имя в золотую книгу истории русского балета. Пусть это место будет местом доброй памяти о нем»,— говорилось в обращении господина Фадеева.

Дату открытия организаторы выбрали неслучайно, пояснили близкие. 27 июля стало первым днем отпуска балетной труппы Мариинского театра. Предполагалось, что свободные от спектаклей артисты смогут прийти на Смоленское кладбище. Однако, по словам коллег, они ожидали большего количества человек, служащих в Мариинском. После открытия гостям предложили внимательно рассмотреть монумент. Организаторы рассказали, что в композиции спрятано небольшое послание, а также любимая цитата Владимира Шклярова из фильма. Ее содержание раскрывать не стали, предложив посетителям найти надпись самостоятельно. Она прячется на стремящейся в небо ладони: «Учимся у живых. Работаем над собой».

Владимир Шкляров родился 9 февраля 1985 года в Ленинграде. В 2003 году он окончил Академию русского балета имени Вагановой по классу Виталия Афанаскова и сразу был принят в труппу Мариинского театра. В 2011 году он стал премьером. Артист исполнял партии Альберта в «Жизели», Солора в «Баядерке», принца Зигфрида в «Лебедином озере», Базиля в «Дон Кихоте», Ромео, Моцарта и графа Вронского. В разные годы он также выступал в Баварском государственном балете, Американском театре балета и лондонском Королевском балете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Владимиру Шклярову

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Памятник Владимиру Шклярову

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Шкляров погиб в ночь на 16 ноября 2024 года в возрасте 39 лет, упав с балкона пятого этажа дома на набережной Лейтенанта Шмидта. В первые дни после его смерти в СМИ и социальных сетях выдвигались разные версии произошедшего. Знакомая артиста, бывшая танцовщица Ирина Бартновская, утверждала, что он вышел на узкий балкон покурить, потерял равновесие и сорвался. В отдельных публикациях появлялись предположения о самоубийстве, однако подтверждения они не получили.

Мариинский театр сообщал, что незадолго до гибели артист готовился к сложной операции на позвоночнике и принимал сильнодействующие обезболивающие. Близкие Владимира Шклярова считают его смерть несчастным случаем. По итогам доследственной проверки Следственный комитет также не обнаружил криминального характера произошедшего.

С артистом простились 21 ноября 2024 года в Белом фойе Мариинского театра. Как сообщал «Ъ Северо-Запад», очередь перед театром начала собираться за час до церемонии. Люди несли красные и белые розы, гвоздики и лилии. Проститься с премьером пришли Валерий Гергиев, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, Юрий Смекалов, Диана Вишнева, Виктория Терешкина, Алла Сигалова, Владимир Кехман, коллеги и поклонники. Прощание продолжалось около двух часов. Гроб из театра вынесли под аплодисменты. После отпевания в Николо-Богоявленском морском соборе артиста похоронили на Смоленском кладбище. Когда гроб опускали в землю, собравшиеся продолжали аплодировать.

Аплодисменты прозвучали и при открытии памятника спустя год и восемь месяцев. Теперь Владимир Шкляров изображен таким, каким его запомнили зрители: не уходящим за кулисы, а продолжающим танец.

Творческий путь Владимира Шклярова — в фотографиях «Ъ Северо-Запад».

Полина Пучкова