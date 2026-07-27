Гербовое шествие пройдет в Рыбинске 1 августа

В Рыбинске 1 августа в рамках празднования Дня города состоится гербовое шествие. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

По улице Крестовой, между Красной площадью и улицей Стоялой, пройдет колонна с гербами городов Ярославской области. Традиционно гербы изготавливают в дореволюционных традициях. Время проведения шествия — с 14:00 до 14:30. Там же в 14:30 начнется «рояль-дефиле». Господин Рудаков пояснил, что на улице расставят музыкальные инструменты, а артисты сыграют на них под открытым небом.

Празднование Дня города пройдет на нескольких площадках. С 11:00 до 18:00 на Красной площади для жителей и гостей Рыбинска пройдут театральные мастер-классы, квесты и игры. На улице Бульварной (Ротонда) с 12:00 до 17:00 выступят детские коллективы и муниципальный оркестр им. А. Шацкого. На площади у ДС «Полет» в 16:00 состоится театрализованное сказание «От бересты до стали», посвященное 955-летию города, историческим вехам становления города и достижениям рыбинцев.

Алла Чижова