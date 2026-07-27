Росгвардеец помог спасти троих детей после аварии с пятью погибшими в Сочи

Сотрудник Росгвардии вместе с очевидцами спас троих детей после смертельного ДТП, произошедшего вечером 26 июля на Дублере Курортного проспекта в Сочи. После извлечения из автомобиля двоих несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение нарядом вневедомственной охраны, еще одного ребенка госпитализировала бригада скорой помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Авария произошла около 22:30. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200, двигаясь по Дублеру Курортного проспекта, не справился с управлением на мокрой дороге, превысил скорость и врезался в бетонную стену тоннеля.

Свидетелем происшествия стал капитан полиции Роман Каринин, командир роты вневедомственной охраны. Он передал информацию о ДТП экстренным службам по радиостанции и сразу направился к месту аварии. Вместе с очевидцами сотрудник Росгвардии извлек из сильно поврежденного автомобиля троих детей, после чего их передали медикам. Двоих несовершеннолетних сотрудники вневедомственной охраны оперативно доставили в больницу, третьего ребенка госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, в салоне внедорожника находились восемь человек. В результате аварии погибли пять человек. Жертвами ДТП стали 42-летний водитель, его 40-летняя супруга и трое несовершеннолетних детей. Еще троих несовершеннолетних госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По предварительной версии, причиной происшествия стало то, что водитель не справился с управлением на мокром дорожном покрытии и допустил наезд на препятствие. Информация о спасении детей сотрудником Росгвардии и очевидцами подтверждает, что после столкновения несовершеннолетних удалось оперативно извлечь из автомобиля и передать медицинским работникам.

Мария Удовик