Ставрополье может высвободить почти 3,8 млрд рублей при отсрочке бюджетных кредитов

Перенос сроков погашения бюджетных кредитов с 2027–2029 годов на более поздний период позволит Ставропольскому краю высвободить почти 3,8 млрд руб. Об этом говорится в ответе заместителя председателя правительства — министра финансов региона Ларисы Калинченко на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным краевого Минфина, в случае принятия федерального решения бюджет получит дополнительную ликвидность в размере 1,215 млрд руб. в 2027 году, еще 1,215 млрд руб. в 2028 году и 1,378 млрд руб. в 2029 году. Всего речь идет почти о 3,81 млрд руб.

При этом власти региона уже определили, как используют эти средства. «Высвободившиеся средства в результате переноса сроков погашения бюджетных кредитов будут направляться на финансирование дефицита бюджета Ставропольского края», — сообщила Лариса Калинченко.



В министерстве подчеркивают, что перенос платежей не связан с угрозой финансовой устойчивости региона. По оценке ведомства, край полностью выполняет обязательства по обслуживанию долга, а действующий график погашения не создает рисков для бюджета.

«Перенос этих платежей на 2031–2033 годы повысит ликвидность единого счета бюджета на сумму реструктуризированных кредитов», — отметила министр финансов.



Сейчас объем бюджетных кредитов Ставропольского края составляет 12,07 млрд руб. В 2027 году регион должен погасить 1,63 млрд руб., в 2028 году — 1,93 млрд руб., в 2029 году — 2,09 млрд руб.

Федеральный Минфин ранее сообщил, что готов обсудить перенос сроков погашения бюджетных кредитов субъектов РФ, приходящихся на 2027–2029 годы, на 2031–2033 годы. Общий объем таких обязательств российских регионов оценивается примерно в 293 млрд руб. Для большинства субъектов инициатива рассматривается как мера поддержки ликвидности бюджетов, а не как инструмент решения долговых проблем.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Перенос сроков погашения бюджетных кредитов не решит долговые проблемы регионов сам по себе и должен стать для Ставропольского края возможностью укрепить собственную доходную базу. Такое мнение в комментарии «Ъ-Кавказ» высказал руководитель проектов УК «Гамма Групп» Дмитрий Левин. По оценке эксперта, отсрочка платежей позволит улучшить бюджетное планирование на ближайшие годы, однако эффект окажется временным, если регион не сможет увеличить собственные доходы.

Станислав Маслаков