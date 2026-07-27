Эксперт призвал власти Ставрополья искать источники роста доходов

Перенос сроков погашения бюджетных кредитов не решит долговые проблемы регионов сам по себе и должен стать для Ставропольского края возможностью укрепить собственную доходную базу. Такое мнение в комментарии «Ъ-Кавказ» высказал руководитель проектов УК «Гамма Групп» Дмитрий Левин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По оценке эксперта, отсрочка платежей позволит улучшить бюджетное планирование на ближайшие годы, однако эффект окажется временным, если регион не сможет увеличить собственные доходы.

«Отсрочка однозначно улучшит качество бюджетного планирования. Она снижает неопределенность и позволяет перейти от тактики краткосрочного латания дыр к среднесрочному стратегическому планированию. Вместе с тем перенос сроков не стоит воспринимать как прощение долга, а как возможность укрепить собственную доходную базу»,— сказал Дмитрий Левин.



Эксперт обратил внимание, что перенос платежей не отменяет обязательств, а лишь смещает их на несколько лет вперед. По его словам, в конце десятилетия регионы одновременно начнут возвращать инфраструктурные бюджетные кредиты, поэтому долговая нагрузка может вновь существенно вырасти. Именно поэтому, считает он, высвободившееся время необходимо использовать для развития экономики, а не только для решения текущих бюджетных задач.

Дмитрий Левин отметил, что Ставропольский край находится в более комфортном положении по сравнению со многими субъектами России. Регион сохраняет низкую долговую нагрузку и демонстрирует рост экономики. Прогнозный объем валового регионального продукта на 2025 год оценивается в 1,8 трлн руб., а капитальные расходы краевого бюджета должны увеличиться до 15,7%. По мнению эксперта, перенос выплат позволит синхронизировать инвестиционные планы с новым графиком обслуживания долга.

Минфин России рассматривает возможность перенести сроки погашения бюджетных кредитов регионов, которые приходятся на 2027–2029 годы, на 2031–2033 годы. Инициативу обсуждают на фоне роста долговой нагрузки субъектов. По данным «Эксперт РА», общий объем регионального госдолга в России увеличился, а доля банковских кредитов продолжает расти, что свидетельствует об усилении коммерциализации заимствований. На этом фоне Ставропольский край остается одним из регионов, которым отсрочка позволит не столько решить долговые проблемы, сколько получить дополнительное время для реализации инвестиционных проектов и укрепления собственной налоговой базы.

Станислав Маслаков