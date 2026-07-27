ВДНХ судится с сетью отелей «Мартон» из-за использования бренда в названии

Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск АО «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ) к экс-владельцам сети отелей «Мартон». Организация требует прекратить использование аббревиатуры ВДНХ в названии гостиницы, расположенной в Москве на улице Ярославской, а также взыскать 150 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, претензии истца касаются использования товарного знака в интернет-источниках, на вывеске и входной группе отеля. По данным картотеки арбитражных дел, в ходе подготовки к разбирательству суд удовлетворил ходатайство ВДНХ об истребовании доказательств у регистратора доменных имен ООО «Регтайм». Суд запросил информацию о владельцах сайта hotel-marton.ru, а также данные о регистрации доменов hotel-marton.ru и marton-vdnh-moscow.ru.

Судебное заседание по делу назначено на 29 июля 2026 года.

Отели сети «Мартон» принадлежали краснодарскому предпринимателю Андрею Марченко, который привлекался в качестве ответчика по иску Генпрокуратуры вместе с бывшим судьей Верховного суда и председателем Совета судей РФ Виктором Момотовым, уроженцем Краснодара. По данным надзора, Марченко и Момотов были компаньонами, совместно извлекая незаконный доход от имущества, приобретенного с нарушением антикоррупционных норм. Генпрокуратура утверждала, что судья Момотов контролировал бизнес, покрывал оказание незаконных услуг в гостиницах и вмешивался в судебные процессы для решения проблем компаньона. Останкинский райсуд Москвы 14 октября 2025 года удовлетворил иск и обратил в казну активы Андрея Марченко и Виктора Момотова стоимостью 9 млрд руб.

В июне Росимущество добилось запрета на работу сети отелей Marton в Краснодаре.

Наталья Решетняк