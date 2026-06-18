В Краснодаре опечатаны отели «Мартон», изъятые у судьи ВС Момотова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Иск Генпрокуратуры, по которому отели «Мартон» были обращены в доход государства, связан с обвинениями бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова в незаконном совмещении судейской деятельности с предпринимательством и использовании служебного положения для развития гостиничного бизнеса совместно с Андреем Марченко. Надзорное ведомство утверждало, что Момотов помогал Марченко выигрывать судебные споры и увеличивать активы, а сам бизнес приобретался с нарушением антикоррупционного законодательства. Кроме того, Генпрокуратура заявляла об организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, в отелях сети «Мартон».

Общая стоимость изъятых активов составляет более 9 млрд рублей и включает 95 объектов недвижимости. При этом против Андрея Марченко возбуждено несколько уголовных дел по обвинениям в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, неправомерном обороте средств платежей, дезертирстве и даче взятки. Он, его сын Иван Марченко и бухгалтер Ольга Тимофеенко были арестованы. Параллельно с иском Генпрокуратуры, ФНС также требовала взыскать с Андрея Марченко задолженность в размере более 193,7 млн рублей за счет его недвижимости, включая земельные участки и дома в Краснодаре и Волгограде.

Судебный процесс о конфискации активов проходил в Останкинском райсуде Москвы, где Генпрокуратура представила доказательства связей Момотова с организованной преступной группировкой «Покровские» и экс-председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым, у которого ранее тоже были изъяты активы. В ходе заседаний Андрей Марченко утверждал, что Момотов получал часть прибыли от некоторых отелей, а сам Момотов все обвинения отрицал, заявив, что не занимался предпринимательством. Несмотря на решение суда и действия приставов по опечатыванию, вплоть до февраля 2026 года сообщалось, что некоторые отели сети «Мартон» продолжали работать и принимать бронирования.