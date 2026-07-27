В Калининградской области пресекли контрабанду сигарет в Литву на метеошарах

Калининградские таможенники пресекли попытку контрабанды 6,5 тыс. пачек сигарет в Литву с помощью метеозондов. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таможенники задержали контрабандистов, запускавших сигареты через границу на воздушных шарах

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Таможенники задержали контрабандистов, запускавших сигареты через границу на воздушных шарах

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным ведомства, двое россиян ночью прибыли в приграничный лес, рассчитали направление ветра и атмосферное давление, после чего подготовили к запуску воздушные шары с прикрепленными коробками, в которых находились сигареты белорусского производства без акцизных марок. Для отслеживания места приземления груз оснастили GPS-датчиками.

Таможенники задержали мужчин на месте. В микроавтобусе обнаружили газовые баллоны для наполнения метеошаров, а в подготовленных к отправке коробках — 3,5 тыс. пачек сигарет. Еще 3 тыс. пачек изъяли в хозяйственной постройке по месту жительства одного из фигурантов. Общая стоимость партии, по оценке экспертов, составляет около 1 млн рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным таможни, подозреваемые признались, что в случае успешной отправки намеревались продолжить контрабанду сигарет с использованием метеошаров.

Матвей Николаев