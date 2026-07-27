Что известно об атаке БПЛА на российские регионы

В ночь на 27 июля силы ПВО сбили 276 беспилотников над 17 российскими регионами. При атаках на Ростовскую область погибли пять человек, пострадали восемь. Массированной атаке также подверглась Удмуртия. Два склада Wildberries в Сарапуле и Ижевске ограничивали работу из-за ударов. Что известно об атаках — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Аверин / РИА Новости Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Белгородской области 16 человек, включая двоих детей, пострадали при атаке БПЛА, сообщил губернатор Александр Шуваев. Восемь из них госпитализированы, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. ВСУ повредили 11 многоквартирных домов, четыре частных дома, коммерческий объект и 31 автомобиль. Возникший после налета дронов пожар уничтожил несколько хозяйственных построек и склад одного из предприятий. Власти развернули пункт временного размещения, где разместили 12 жителей.

16 человек, включая двоих детей, пострадали при атаке БПЛА, сообщил губернатор Александр Шуваев. Восемь из них госпитализированы, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. ВСУ повредили 11 многоквартирных домов, четыре частных дома, коммерческий объект и 31 автомобиль. Возникший после налета дронов пожар уничтожил несколько хозяйственных построек и склад одного из предприятий. Власти развернули пункт временного размещения, где разместили 12 жителей. Супружеская пара погибла после ударов дронов ВСУ по Ростовской области, еще 8 человек пострадали. Позднее под завалами были найдены тела двух взрослых и ребенка. ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и Таганрог, а также Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы области, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Силы ПВО сбили над регионом 50 беспилотников за ночь

пострадали. Позднее под завалами были найдены тела двух взрослых и ребенка. ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и Таганрог, а также Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы области, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Силы ПВО сбили над регионом 50 беспилотников за ночь Все пострадавшие — из Ростова-на-Дону. Двум людям медики оказали помощь на месте, шестеро госпитализированы. Состояние одного мужчины оценивается как тяжелое, он получил ожоги и переломы, состояние остальных — среднетяжелое, стабильное. Жители подвергшихся атаке домов эвакуированы, свыше 50 человек находятся в пункте временного размещения.

Власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в границах поврежденных домов. Обломки БПЛА повредили три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, соцучреждение, пять машин, кафе и складские помещения. В Таганроге частично повреждено здание производственного объекта, обошлось без пострадавших.

Из-за атаки БПЛА перекрыли движение транспорта в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Михаил Евраев. Утром на подлете к Москве силы ПВО сбили девять беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

силы ПВО сбили девять беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что утром силы ПВО отражали самую массированную «за последнее время» атаку БПЛА на регион. В пресс-службе RWB сообщили «Ъ-Удмуртия» об эвакуации сортировочного центра Wildberries в Сарапуле. Позднее склад сообщил об ограничениях в работе. Аналогичные меры приняли в сортировочном центре маркетплейса в Ижевске. Впоследствии склады в Сарапуле и Ижевске возобновили работу.

Александр Бречалов рассказал, что утром силы ПВО отражали самую массированную «за последнее время» атаку БПЛА на регион. В пресс-службе RWB сообщили «Ъ-Удмуртия» об эвакуации сортировочного центра Wildberries в Сарапуле. Позднее склад сообщил об ограничениях в работе. Аналогичные меры приняли в сортировочном центре маркетплейса в Ижевске. Впоследствии склады в Сарапуле и Ижевске возобновили работу. Минобороны России отчиталось о перехвате и уничтожении 276 беспилотников над 17 российскими регионами в течение ночи. В ведомстве уточнили, что БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.

Эрдни Кагалтынов