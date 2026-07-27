Склад Wildberries в удмуртском Сарапуле эвакуировали из-за атаки БПЛА

В Удмуртии провели эвакуацию персонала сортировочного центра в Сарапуле. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в пресс-службе объединенной компании RWB. Мероприятия проведены в соответствии с требованиями безопасности.

О возобновлении работы объекта в компании обещали сообщить дополнительно. По последним данным, склад не был поврежден при атаке БПЛА на регион.

Утром 27 июля в Удмуртии ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. В аэропорту Ижевска действуют ограничения, в городе остановлено движение общественного транспорта.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что сейчас средства ПВО отражают «самую массированную атаку за последнее время». Какие объекты могут оказаться под ударом, он не уточнил.