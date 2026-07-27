Склад Wildberries в удмуртском Сарапуле эвакуировали из-за атаки БПЛА
В Удмуртии провели эвакуацию персонала сортировочного центра в Сарапуле. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в пресс-службе объединенной компании RWB. Мероприятия проведены в соответствии с требованиями безопасности.
О возобновлении работы объекта в компании обещали сообщить дополнительно. По последним данным, склад не был поврежден при атаке БПЛА на регион.
Утром 27 июля в Удмуртии ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. В аэропорту Ижевска действуют ограничения, в городе остановлено движение общественного транспорта.
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что сейчас средства ПВО отражают «самую массированную атаку за последнее время». Какие объекты могут оказаться под ударом, он не уточнил.
Атака БПЛА на склад Wildberries в удмуртском Сарапуле является частью более масштабных событий: на протяжении июля 2026 года пять логистических объектов RWB (развивает маркетплейс Wildberries) подверглись атакам беспилотников в различных регионах России, включая Коледино, Электросталь, Котовск, Краснодар, Невинномысск и Екатеринбург. Эти атаки привели к гибели людей и значительному ущербу, оцениваемому в миллиарды рублей, а также к приостановке работы и эвакуации сотрудников.Глава Wildberries Татьяна Ким даже назвала происходящее информационной войной, призвав пользователей сохранять цифровую гигиену. Удмуртия ранее уже неоднократно подвергалась атакам БПЛА: 1 июля 2025 года беспилотники ВСУ ударили по оборонному предприятию в Ижевске, а также вводился режим «беспилотной опасности» и ограничения на работу аэропорта Ижевска, что приводило к эвакуации пассажиров. Эти события также привели к человеческим жертвам и пострадавшим.