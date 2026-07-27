Силы ПВО за ночь сбили над Россией 276 БПЛА
В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 276 беспилотников самолетного типа над 17 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.
В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА два человека погибли и пять пострадали. В Белгороде ранения получили 12 человек, в их числе двое детей. В Брянской области пострадали два мирных жителя в селах Старый Ропск и Понуровка. В Воронежской области над городским округом и четырьмя районами уничтожены девять дронов, обошлось без жертв и последствий на земле. В Калужской и Тульской областях сбили по одному БПЛА.
Над территорией Удмуртии продолжается отражение воздушного налета дронов. Глава региона Александр Бречалов заявил о «самой массированной атаке за последнее время».
Массовая атака БПЛА в ночь на 22 июля стала одной из крупнейших после начала СВО, но не рекордной. Например, 11 марта 2025 года силы ПВО перехватили и уничтожили 343 беспилотника, из которых 132 были сбиты над Курской областью и 91 — над Москвой и Подмосковьем. 18 июля 2026 года сообщалось о 379 сбитых дронах над Россией, при этом более 370 БПЛА летели в сторону Москвы. А 1 сентября 2024 года Минобороны РФ заявило об уничтожении 158 БПЛА над 15 регионами. Предыдущие крупные атаки включали 144 беспилотника 10 сентября 2024 года и 128 дронов 26 февраля 2025 года.
В ходе подобных атак наблюдается тенденция к поражению объектов на территории России. Среди затронутых городов и регионов упоминаются Таганрог, Новороссийск, Одесса, Екатеринбург, Казань, а также различные объекты, такие как АЗС, нефтеперекачивающие станции, жилые дома. Такие инциденты могут приводить к пострадавшим среди населения и повреждению инфраструктуры, включая нарушения электроснабжения и пожары. Например, в феврале 2026 года в Белгородской области два человека погибли, а в мае 2025-го в Воронежской области БПЛА повредил крышу строящегося склада, при этом пострадавших не было.