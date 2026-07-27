Силы ПВО за ночь сбили над Россией 276 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 276 беспилотников самолетного типа над 17 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА два человека погибли и пять пострадали. В Белгороде ранения получили 12 человек, в их числе двое детей. В Брянской области пострадали два мирных жителя в селах Старый Ропск и Понуровка. В Воронежской области над городским округом и четырьмя районами уничтожены девять дронов, обошлось без жертв и последствий на земле. В Калужской и Тульской областях сбили по одному БПЛА.

Над территорией Удмуртии продолжается отражение воздушного налета дронов. Глава региона Александр Бречалов заявил о «самой массированной атаке за последнее время».