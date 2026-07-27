Глава Удмуртии Бречалов сообщил о самой массированной атаке БПЛА на регион
Средства ПВО отражают «самую массированную атаку за последнее время на объекты» в Удмуртии. Об этом утром 27 июля сообщил глава региона Александр Бречалов.
«Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников, — сообщил чиновник. — По предварительным данным, пострадавших нет».
Детали господин Бречалов не привел. При этом он напомнил, что «задача врага — посеять панику», и призвал «не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию».
Около 6:40 мск в регионе ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. Включались сирены, пишет «Ъ-Удмуртия». В аэропорту Ижевска ввели ограничения. В удмуртской столице остановили движение общественного транспорта.
Введение ограничений на полеты в аэропорту Ижевска и общественном транспорте является стандартной мерой безопасности при угрозе атаки БПЛА. Подобные действия регулярно предпринимаются в различных российских регионах. Например, аэропорты Саратова, Самары, Пензы, Тамбова, Калуги, Волгограда, Ульяновска, Иваново, Ярославля, Владикавказа, Грозного, Чебоксар, Краснодара, Сочи, Нижнего Новгорода, Геленджика и других городов неоднократно приостанавливали работу из-за угрозы беспилотников.
Объявление угрозы атаки БПЛА и сигналы «Опасное небо» стали частым явлением в регионах России. Так, угрозы атаки БПЛА объявлялись в Липецкой, Пензенской, Тульской, Ивановской, Брянской, Воронежской, Мордовской, Ростовской, Смоленской, Ленинградской областях, а также в Татарстане, Чувашии и Краснодарском крае. Во многих случаях объявляется воздушная тревога, а также рекомендуется укрываться в помещениях без окон и не выходить на улицу.