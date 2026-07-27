Глава Удмуртии Бречалов сообщил о самой массированной атаке БПЛА на регион

Средства ПВО отражают «самую массированную атаку за последнее время на объекты» в Удмуртии. Об этом утром 27 июля сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников, — сообщил чиновник. — По предварительным данным, пострадавших нет».

Детали господин Бречалов не привел. При этом он напомнил, что «задача врага — посеять панику», и призвал «не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию».

Около 6:40 мск в регионе ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. Включались сирены, пишет «Ъ-Удмуртия». В аэропорту Ижевска ввели ограничения. В удмуртской столице остановили движение общественного транспорта.