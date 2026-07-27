Движение из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Введение ограничений на движение транспорта и работу аэропортов из-за угрозы беспилотников стало регулярно практикой. Московские аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский неоднократно приостанавливали свою работу из-за атак БПЛА, порой несколько раз за день. Подобные меры также вводились в аэропортах других регионов, таких как Казань, Нижнекамск, Самара, Саратов, Геленджик, Пенза, Калуга, Волгоград, Ярославль и другие.

В ряде случаев атаки БПЛА приводили не только к перекрытиям дорог и ограничениям полетов, но и к серьезным последствиям: разрушениям, пожарам на нефтебазах и НПЗ (например, в Капотне, Серпухове, Новороссийске), а также к пострадавшим и даже погибшим. Например, крупнейшая атака ВСУ с использованием беспилотников в марте 2025 года привела к гибели как минимум двух человек и ранениям восемнадцати, а также повреждению жилых домов и инфраструктуры в Подмосковье.