Тамбовские власти рассчитывают начать строительство экотехнопарка в этом году

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в ходе отчета перед облдумой за 2025 год заявил, что у властей возникают сложности с получением кредита от Сбербанка на строительство экотехнопарка «Центральный» в регионе. Несмотря на это, глава региона рассчитывает, что работы начнутся в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Первышова, сложности связаны с требованиями банка «по выполнению тех или иных условий». Более подробно их суть губернатор не раскрыл.

«Переговоры идут. Самое главное, что вся эта история одобрена правительством и федеральными органами»,— добавил Евгений Первышов.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал об объявлении новых торгов на строительство экотехнопарка в Тамбовской области. По сравнению с предыдущим тендером начальная цена договора сократилась в 9,4 раза, с 4,1 млрд до 439 млн руб. Это связано с сокращением объема работ: в частности, подрядчику не нужно возводить «мощности по утилизации отходов» в рамках пятой очереди. Заказчиком выступает подконтрольное местному правительству ООО «Экотехнопарк Центральный». Согласно документации торгов, мощность комплекса должна составить 260 тыс. т ТКО в год. Под него отвели участок площадью 49,8 га в Дегтянском сельсовете Сосновского района.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что РЭО выделит на реализацию проекта 3,8 млрд руб. Перед этим, летом 2025 года, тамбовские власти отказались от строительства экотехнопарка по концессии. Ее заключили в 2024 году с региональным оператором по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания», но вскоре было решено строить экотехнопарк силами региона через подконтрольное властям ООО «Экотехнопарк Тамбов».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов