На переработку тамбовского мусора РЭО направит почти 4 млрд

Российский экологический оператор (РЭО) направит 3,8 млрд руб. на строительство комплекса по обработке твердых коммунальных отходов в Тамбовской области. Об этом сообщил сам оператор. Речь идет об экотехнопарке «Центральный», проектная мощность которого составит 260 тыс. т отходов в год.

Общая стоимость объекта оценивается примерно в 4 млрд руб. Для финансирования строительства РЭО разместил облигации на сумму 3,8 млрд руб., которые выкупил Сбербанк.

«На предприятии предполагается утилизация органических отходов и переработка пластика. Кроме того, появится современный полигон, где ежегодно будут размещать до 255 тыс. т отходов»,— сообщила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Летом прошлого года правительство Тамбовской области отказалось от реализации проекта в формате концессии. Соглашение было заключено в январе 2024 года с региональным оператором по обращению с ТКО — АО «Тамбовская сетевая компания». Было решено строить экотехнопарк силами региона: властями для данных целей было зарегестрировано ООО «Экотехнопарк Тамбов».

Глава региона Евгений Первышов сообщал, что администрация осознанно берет на себя дополнительную ответственность, рассчитывая решить накопившиеся проблемы в сфере обращения с ТКО. Тогда он оценил стоимость строительства «Центрального» в 5,1 млрд руб. На тот момент уже предполагалось, что часть суммы будет предоставлена РЭО в виде льготного займа, и именно возможность привлечения такой поддержки стала одной из причин отказа от концессионной схемы. Реализацию проекта планируется разбить на несколько этапов. Первый из них предполагается начать в 2025 году и завершить в 2027-м. Как подчеркивал губернатор, план-график работ уже сформирован, основные риски учтены. В состав экотехнопарка войдут мощности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, а также полигон для их захоронения.

Анна Швечикова