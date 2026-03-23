Никто не захотел строить экотехнопарк в Тамбовской области за 4,1 млрд рублей

Не состоялся конкурс на строительство экотехнопарка «Центральный» в Сосновском районе Тамбовской области. Решение принято из-за отсутствия заявок на торги, сообщается на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 4,1 млрд руб.

Тамбовский губернатор Евгений Первышов назвал в своем Telegram-канале итоги тендера «техническим моментом, который не повлияет на ход реализации проекта». Он добавил, что принято решение применить механизм определения единственного поставщика по итогам запроса предложений и согласования с ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) и ПАО «Сбербанк».

«Это решение позволит в срок начать строительство важного для Тамбовской области объекта и выполнить все обязательства перед жителями. Проект для нас приоритетный, его поддерживают на федеральном уровне, и мы обязательно доведем дело до результата. Все этапы реализации находятся под строгим контролем»,— отметил господин Первышов.

Проектная мощность комплекса — 260 тыс. т твердых коммунальных отходов в год. Финансирование планируется за счет средств субсидии на капитальные вложения, заемных средств с привлечением мер поддержки РЭО в форме предоставления займа, а также собственных средств заказчика-концессионера.

О выделении средств на реализацию проекта «Ъ-Черноземье» писал в январе. Перед этим, летом 2025 года, тамбовские власти отказались от строительства экотехнопарка в формате концессии. Ее заключили в 2024 году с региональным оператором по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания», но вскоре было решено строить экотехнопарк силами региона через подконтрольное властям ООО «Экотехнопарк Тамбов».

Алина Морозова