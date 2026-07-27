СКР расследует атаку украинских дронов на Ростовскую область

Следственный комитет России инициировал расследования преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Ростовской и Белгородской областей, а также Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в донской столице в результате атаки БПЛА пострадали восемь человек, двое погибли. Известно, что обломки дрона повредили три многоквартирных дома, 17 частных домов, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения.

По данным Следственного комитета, в Белгороде в результате атаки пострадали двенадцать мирных жителей, в ДНР — семеро. Правоохранители установят лица из числа участников вооруженного формирования и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, отмечается в сообщении ведомства.

Константин Соловьев