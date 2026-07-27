Количество пострадавших от атаки дронов в Ростове увеличилось до восьми человек

По состоянию на 10:00 известно о как минимум восьми пострадавших и двух погибших в результате ночной атаки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По данным властей, два человека получили медицинскую помощь на месте, еще шесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы.

Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в одном из многоквартирных домов Пролетарского района в результате атаки погибла семейная пара.

Жителей многоквартирных домов в районе, подвергшемся атаке, эвакуировали. По информации властей, 56 человек находятся в пункте временного размещения, где развернут медицинский пункт. Глава города Александр Скрябин сообщил, что в границах всех пострадавших районов города введен локальный режим чрезвычайной ситуации. На местах начались работы комиссий по оценке ущерба, продолжается обход домов для организации выплат.

В результате ночной атаки ущерб понесло и социальное учреждение – центр для бездомных. В момент удара в учреждении находилось 46 человек, из которых два соцработника. Жертв и ранений удалось избежать, сейчас учреждение работает в штатном режиме.

Пожар, возникший на территории складских помещений площадью 400 кв. м, удалось полностью ликвидировать.

Константин Соловьев