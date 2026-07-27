При атаке БПЛА на Ярославскую область пострадал мужчина

В результате атаки беспилотников на Ярославскую область ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

«Осколочные ранения получил мужчина, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В нескольких домах выбиты стекла, есть повреждения личного автотранспорта жителей региона. Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим»,— написал губернатор.

По его словам, над территорией региона сбили все 40 беспилотников. Атаку Михаил Евраев назвал массовой. Всего же над субъектами России минувшей ночью сбили 276 БПЛА.

«В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет»,— добавил губернатор.

Алла Чижова