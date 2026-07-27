Утром в понедельник в Сочи работают 50 АЗС

В Сочи по состоянию на 09:00 27 июля работают 50 автозаправочных станций. На большинстве объектов доступно моторное топливо основных марок, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-100 реализуется на 27 АЗС, АИ-95 — на 36, АИ-92 — на 37 станциях. Дизельное топливо доступно на 42 объектах, сжиженный газ — на 12. На двух заправках сети «Роснефть» отпуск топлива осуществляется только по топливным картам.

На части АЗС продолжают действовать ограничения по объему отпуска топлива. На станциях «Роснефти» установлен лимит в 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на один автомобиль. Для заправок, расположенных на трассах, норматив увеличен до 50 литров бензина и 300 литров дизтоплива. На АЗС «Лукойл» отпуск ограничен 40 литрами бензина и 60 литрами дизельного топлива на машину.

Еще одна автозаправочная станция временно прекратила реализацию топлива, четыре объекта находятся на плановом ремонте. Власти города призвали автомобилистов не приобретать топливо впрок, чтобы избежать дополнительной нагрузки на работающие АЗС. О дальнейшем изменении ситуации будет сообщено дополнительно.

Вячеслав Рыжков