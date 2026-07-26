Главные новости за выходные 25–26 июля

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге вручил государственные награды в День Военно-морского флота. Как это было и о чем говорил президент — в материале специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

Правительство намерено продлить запрет на экспорт бензина, в том числе для производителей, до конца года. Ограничения на вывоз дизтоплива могут быть сняты раньше, по мере восстановления рынка.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске заявил, что не будет выступать посредником в украинском урегулировании. Господин Токаев высказал мнение, что для урегулирования конфликта можно было бы вернуться к формуле стамбульских соглашений. Он также подчеркнул, что Казахстан привержен стратегическому сотрудничеству с Россией.

Российская национальная перестраховочная компания, по словам источников «Ъ», собирается покинуть Российский антитеррористический страховой пул — объединение участников рынка, предназначенное для перестрахования рисков терроризма и диверсий. Госкомпания является крупнейшим участником пула по объему принимаемой ответственности, однако имеет ограниченное влияние при принятии решений.

Трансляция финала чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной стала самой популярной на российском телевидении на всю историю измерений. «У финала между Испанией и Аргентиной итоговая доля в нашей аудитории составила невероятные 48,7%, в конце — доля превысила 65%», — сообщил «Ъ» генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс приземлились в Казахстане, завершив миссию на МКС. Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс были на орбите с 27 ноября. Кудь-Сверчков заверил второй космический полет, Микаев и Уильямс — первый.