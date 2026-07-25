Токаев на встрече с Путиным отказался быть посредником в переговорах с Украиной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что не будет выступать посредником в украинском урегулировании. Об этом сообщает ИС «Вести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Токаев высказал мнение, что для урегулирования конфликта можно было бы вернуться к формуле стамбульских соглашений. Он также подчеркнул, что Казахстан привержен стратегическому сотрудничеству с Россией.

«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, — сказал казахстанский президент, — поскольку там были достигнуты значительные результаты».

Он подчеркнул, что «Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ», поэтому Россия сама «справится со всеми вопросами».

Президенты прибыли 25 июля в Омск для участия в Форуме межрегионального сотрудничества. Перед пленарным заседанием главы государств проводят двусторонние переговоры.