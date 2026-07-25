Токаев на встрече с Путиным отказался быть посредником в переговорах с Украиной
Токаев: для урегулирования на Украине нужно вернуться к стамбульским соглашениям
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что не будет выступать посредником в украинском урегулировании. Об этом сообщает ИС «Вести».
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Господин Токаев высказал мнение, что для урегулирования конфликта можно было бы вернуться к формуле стамбульских соглашений. Он также подчеркнул, что Казахстан привержен стратегическому сотрудничеству с Россией.
«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, — сказал казахстанский президент, — поскольку там были достигнуты значительные результаты».
Он подчеркнул, что «Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ», поэтому Россия сама «справится со всеми вопросами».
Президенты прибыли 25 июля в Омск для участия в Форуме межрегионального сотрудничества. Перед пленарным заседанием главы государств проводят двусторонние переговоры.
Заявление Касым-Жомарта Токаева о неготовности выступать посредником в украинском урегулировании следует за его неоднократными предложениями предоставить площадку для таких переговоров. Так, он заявлял о готовности Казахстана выступить с «добрыми услугами» как место встреч, подчеркивая, что его страна не «напрашивается в посредники». Ранее он выражал убеждение, что Россия «непобедима» в военном отношении, а Украина стремится «хотя бы не проиграть», и отмечал, что альтернативой переговорам является лишь «война на взаимное истребление».
Казахстан поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом Россия является для Казахстана важнейшим стратегическим партнером и союзником. Токаев подчеркивал отсутствие спорных вопросов в двусторонних отношениях с РФ, наращивание товарооборота и инвестиций, а также сотрудничество в различных сферах, включая энергетику и военно-техническое взаимодействие. Эти заявления президента Казахстана отражают стремление соблюдать баланс во внешней политике.