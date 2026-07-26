Экипаж «Союза МС-28» вернулся на Землю

Составлено ИИ-Ассистентъ

Возвращение экипажа «Союза МС-28» произошло в рамках долгосрочного сотрудничества «Роскосмоса» и NASA по Международной космической станции. Корабль с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым (для которого это был второй полёт) и Сергеем Микаевым, а также астронавтом NASA Кристофером Уильямсом был запущен с космодрома Байконур 27 ноября 2025 года. Изначально предполагалось, что экипаж проведет на МКС 242 дня и осуществит два выхода в открытый космос.

В целом, такое сотрудничество, особенно в рамках перекрестных полетов, когда российские космонавты летают на американских кораблях Crew Dragon и наоборот, продолжается, несмотря на сложности в отношениях стран. Соглашение о перекрестных полетах между «Роскосмосом» и NASA было подписано в июле 2022 года и до этого времени сталкивалось с разногласиями, как, например, в 2021 году, когда бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опровергал переговоры о полетах на Crew Dragon. Ранее, до 2020 года, российские корабли «Союз» были основным средством доставки экипажей на МКС.