Экипаж «Союза МС-28» вернулся на Землю
Космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс приземлились в Казахстане, завершив миссию на МКС. Трансляцию вела госкорпорация.
Спускаемый аппарат «Союза МС-28» сел в окрестностях Жезказгана. На место выдвинулись спасатели. Перед посадкой экипаж доложил об отличном самочувствии.
Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс провели на орбите с 27 ноября. Кудь-Сверчков заверил второй космический полет, Микаев и Уильямс — первый.
Возвращение экипажа «Союза МС-28» произошло в рамках долгосрочного сотрудничества «Роскосмоса» и NASA по Международной космической станции. Корабль с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым (для которого это был второй полёт) и Сергеем Микаевым, а также астронавтом NASA Кристофером Уильямсом был запущен с космодрома Байконур 27 ноября 2025 года. Изначально предполагалось, что экипаж проведет на МКС 242 дня и осуществит два выхода в открытый космос.
В целом, такое сотрудничество, особенно в рамках перекрестных полетов, когда российские космонавты летают на американских кораблях Crew Dragon и наоборот, продолжается, несмотря на сложности в отношениях стран. Соглашение о перекрестных полетах между «Роскосмосом» и NASA было подписано в июле 2022 года и до этого времени сталкивалось с разногласиями, как, например, в 2021 году, когда бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опровергал переговоры о полетах на Crew Dragon. Ранее, до 2020 года, российские корабли «Союз» были основным средством доставки экипажей на МКС.